إبراهيموفيتش يوضح سبب ارتداء شارة قيادة ميلان

كشف زلاتان إبراهيموفيتش سبب ارتداء شارة قيادة فريقه ميلان في لقاء أودينيزي الذي شهد تحقيقه لرقم تاريخي.

فقد أصبح زلاتان أكبر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي، بعدما سجل ضد أودينيزي يوم السبت.

وقال إبراهيموفيتش لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "جاء إسماعيل بن ناصر إلى غرفتي وقال لي أريدك أن ترتدي شارة القيادة أمام أودينيزي".

وأضاف مازحا "قلت له حسنا، سأزيل الضغط عنك وأسمح لك بالتركيز على المباراة".

وارتدى إبراهيموفيتش شارة القيادة لأول مرة في مشواره مع ميلان، ليصبح أيضا أكبر قائد في تاريخ النادي.

وعن غيابه عن قائمة ميلان الأوروبية أوضح "كل لاعب يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا، لكنني لم أكن مستعدا وقت إرسال القائمة. أنا أحترم هذا الاختيار".

وشدد السويدي "كل ما يمكنني فعله الآن هو إعداد زملائي بأفضل طريقة، لدي ثقة في هؤلاء اللاعبين، سيظهرون بشكل جيد ضد نابولي".

وتابع "6 فرق إيطالية تنافس على البطولات الأوروبية هذا الموسم؟ أعتقد أنه أمر إيجابي للغاية، كانوا 7 فرق في دور الـ16، والآن 6".

وأتم "عندما قال الناس إن الدوري الإيطالي ليس في مستوى الدوري الإنجليزي فازت إيطاليا ببطولة يورو 2020، الآن تسير الأمور بشكل أفضل على مستوى الأندية أيضا وهذا شيء رائع".

زلاتان بدأ أساسيا لأول مرة في الدوري الإيطالي منذ 419 يوما بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأصبح زلاتان أكبر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي بعمر 41 عاما و166 يوما.

لكن أودينيزي أفسد ليلة احتفال زلاتان إبراهيموفيتش على داتشيا أرينا في الجولة 27 من الدوري الإيطالي بالفوز 3-1.

قبل هذه المباراة، خاض إبرا 3 مباريات الموسم الجاري بـ 68 دقيقة بعد عودته وتعافيه من الإصابة.