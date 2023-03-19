إبراهيموفيتش يوضح سبب ارتداء شارة قيادة ميلان

الأحد، 19 مارس 2023 - 11:49

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

كشف زلاتان إبراهيموفيتش سبب ارتداء شارة قيادة فريقه ميلان في لقاء أودينيزي الذي شهد تحقيقه لرقم تاريخي.

فقد أصبح زلاتان أكبر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي، بعدما سجل ضد أودينيزي يوم السبت.

وقال إبراهيموفيتش لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "جاء إسماعيل بن ناصر إلى غرفتي وقال لي أريدك أن ترتدي شارة القيادة أمام أودينيزي".

أخبار متعلقة:
تأكد غياب نجمي البرازيل عن ودية المغرب مواعيد مباريات 19 مارس 2023 - الكلاسيكو.. وانطلاق كأس الرابطة المصرية أودينيزي يُفسد ليلة احتفال إبراهيموفيتش بثلاثية الأكثر حصدا للنقاط في آخر 5 جولات.. أتلتيكو مدريد يضرب فالنسيا بثلاثية

وأضاف مازحا "قلت له حسنا، سأزيل الضغط عنك وأسمح لك بالتركيز على المباراة".

وارتدى إبراهيموفيتش شارة القيادة لأول مرة في مشواره مع ميلان، ليصبح أيضا أكبر قائد في تاريخ النادي.

وعن غيابه عن قائمة ميلان الأوروبية أوضح "كل لاعب يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا، لكنني لم أكن مستعدا وقت إرسال القائمة. أنا أحترم هذا الاختيار".

وشدد السويدي "كل ما يمكنني فعله الآن هو إعداد زملائي بأفضل طريقة، لدي ثقة في هؤلاء اللاعبين، سيظهرون بشكل جيد ضد نابولي".

وتابع "6 فرق إيطالية تنافس على البطولات الأوروبية هذا الموسم؟ أعتقد أنه أمر إيجابي للغاية، كانوا 7 فرق في دور الـ16، والآن 6".

وأتم "عندما قال الناس إن الدوري الإيطالي ليس في مستوى الدوري الإنجليزي فازت إيطاليا ببطولة يورو 2020، الآن تسير الأمور بشكل أفضل على مستوى الأندية أيضا وهذا شيء رائع".

زلاتان بدأ أساسيا لأول مرة في الدوري الإيطالي منذ 419 يوما بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأصبح زلاتان أكبر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي بعمر 41 عاما و166 يوما.

لكن أودينيزي أفسد ليلة احتفال زلاتان إبراهيموفيتش على داتشيا أرينا في الجولة 27 من الدوري الإيطالي بالفوز 3-1.

قبل هذه المباراة، خاض إبرا 3 مباريات الموسم الجاري بـ 68 دقيقة بعد عودته وتعافيه من الإصابة.

ميلان زلاتان إبراهيموفيتش إسماعيل بن ناصر
نرشح لكم
مواعيد مباريات 19 مارس 2023 - الكلاسيكو.. وانطلاق كأس الرابطة المصرية أودينيزي يُفسد ليلة احتفال إبراهيموفيتش بثلاثية الأكثر حصدا للنقاط في آخر 5 جولات.. أتلتيكو مدريد يضرب فالنسيا بثلاثية هالاند: أحب تسجيل الأهداف ولكن لا أركز على ذلك جوارديولا ساخرا: أخرجت هالاند كي لا يحطم رقم ميسي الأسد يواصل زئيره.. إبراهيموفيتش يصبح أكبر من يسجل في الدوري الإيطالي بـ"هاتريك جديد".. هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز بسداسية ضد بيرنلي اهتزاز تشيلسي المحلي يتواصل بتعادل قاتل أمام إيفرتون
أخر الأخبار
مؤمن زكريا: كهربا أهم من أي صفقة للأهلي.. وبدأت علاجا جديدا 12 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: إنتر ودورتموند يتنافسان على ضم نابي كيتا مجانا 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا يتحدث عن المنافسة على 3 ألقاب 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إل موندو: بيريز قرر عدم حضور الكلاسيكو لتوتر علاقته مع لابورتا 36 دقيقة | الدوري الإسباني
إبراهيموفيتش يوضح سبب ارتداء شارة قيادة ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
السويركي: لم أحدد الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي ضد زامبيا حتى الآن ساعة | الكرة المصرية
تأكد غياب نجمي البرازيل عن ودية المغرب ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات 19 مارس 2023 - الكلاسيكو.. وانطلاق كأس الرابطة المصرية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال