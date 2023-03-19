تأكد غياب نجمي البرازيل عن ودية المغرب

تأكد غياب ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان وريتشارليسون مهاجم توتنام عن قائمة البرازيل التي تواجه المغرب وديا خلال أيام.

ويحل منتخب البرازيل ضيفا على المغرب يوم السبت المقبل في لقاء ودي مرتقب.

وأفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عبر موقعه أن الثنائي سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة.

وتم استدعاء جيلسون بريمر مدافع يوفنتوس ويوري ألبرتو مهاجم كورينثيانز بدلا منهما.

يوري ألبرتو الذي احتفل بعيد ميلاده الـ22 يوم السبت نال الاستدعاء الأول للمنتخب البرازيلي.

بينما كان بريمر حاضرا في قائمة السليساو في كأس العالم 2022.

قبل أسابيع، أعلن رامون مينيزيس المدير الفني المؤقت لمنتخب البرازيل عن قائمة راقصي السامبا لخوض غمار التوقف الدولي المقبل.

وشهدت القائمة استبعاد عديد من اللاعبين الأساسيين وإعطاء فرصة لوجوه جديدة، ليغيب 15 لاعبًا من الذين شاركوا في كأس العالم 2022.

وجاء على رأس الغائبين نيمار جونيور وتياجو سيلفا وجابرييل جيسوس الثلاثي المصاب، بالإضافة إلى أليسون بيكر، وفريد، وفابينيو، وبرونو جيمارايش، ورافينيا، وجابرييل مارتينيلي.

فيما ينضم ميكايل (18 عامًا) حارس مرمى أتليتكو باراناينسي، وأرتور (19 عامًا) ظهير أيسر أمريكا مينيرو، وروبيرت رينان (19 عامًا) قلب دفاع زينيت سان بطرسبرج، وأندري (18 عامًا) لاعب وسط فلومينينسي، وقد تواجدوا جميعا رفقة مينيزيس في بطولة أمريكا الجنوبية للشباب التي توجت بها البرازيل منذ حوالي شهر.

وظهر أندري سانتوس (18 عامًا) لاعب تشيلسي المعار إلى فاسكو دا جاما، وفيتور روكي (18 عامًا) مهاجم أتليتكو باراناينسي

ويعود رينان لودي وإيمرسون رويال ثنائي الجهة اليسرى، فيما يقود كاسيميرو الكتيبة كأكبر اللاعبين عمرًا -بخلاف حراس المرمى-.

قائمة البرازيل:

حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي) - ميكايل (أتليتكو باراناينسي) ويفرتون (بالميراس)

الدفاع: إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) - روجير إيبانيز (روما الإيطالي) - روبيرت رينان (زينيت سان بطرسبرج الروسي) - أرتور (أمريكا مينيرو) - أليكس تيليس (إشبيلية الإسباني) - رينان لودي (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - إيمرسون رويال (توتنام هوتسبير الإنجليزي)

الوسط: كاسيميرو - لوكاس باكيتا (وست هام يونايتد) - أندري (فلوميننسي) - أندري سانتوس (فاسكو دا جاما) - جواو جوميش (ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي) - رافاييل فيجا (بالميراس)

الهجوم: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني) - أنتوني (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - رودريجو (ريال مدريد الإسباني) - روني (بالميراس) - فيتور روكي (أتليتكو باراناينسي)