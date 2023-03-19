مواعيد مباريات 19 مارس 2023 - الكلاسيكو.. وانطلاق كأس الرابطة المصرية

الأحد، 19 مارس 2023 - 10:45

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة - مودريتش

في اليوم الأخير قبل فترة التوقف الدولي تقام عدد كبير من المباريات القوية في جميع أنحاء العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 19 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

أخبار متعلقة:
المنتخب الأولمبي - انضمام لاعبي الأهلي والزمالك واستبعاد عبد النبي للإصابة كرة طائرة - فوز الأهلي والزمالك في الجولة الأولى لربع نهائي دوري السيدات أودينيزي يُفسد ليلة احتفال إبراهيموفيتش بثلاثية الأكثر حصدا للنقاط في آخر 5 جولات.. أتلتيكو مدريد يضرب فالنسيا بثلاثية

ريال بيتيس × ريال مايوركا.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

ريال سوسيداد × إلتشي.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

خيتافي × إشبيلية.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

برشلونة × ريال مدريد.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإنجليزي

أرسنال × كريستال بالاس.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان × يوفنتوس.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

لاتسيو × روما.. 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

تورينو × نابولي.. 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

فيورنتينا × ليتشي.. 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 2.

سامبدوريا × هيلاس فيرونا.. 1:30 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الفرنسي

ستاد ريمس × مارسيليا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

باريس سان جيرمان × ستاد رين.. 6:05 - بي إن سبورتس 2.

مونبلييه × كليرمونت فوت.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

ستراسبورج × أوكسير.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

تروا × ستاد بريست.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

أجاكسيو × موناكو.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الألماني

يونيون برلين × آينتراخت فرانكفورت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس3.

باير ليفركوزن × بايرن ميونيخ.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ماينتس × فرايبورج.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

الجيش الملكي × بيراميدز.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

فيوتشر × أسكو دي كارا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

كأس الرابطة المصري

المقاولون العرب × حرس الحدود.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد × فولهام.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

برايتون × جريمبسي تاون.. 4:15 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 3.

شيفيلد يونايتد × بلاكبرن.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

الدوري التركي

ألانيا سبور × فنربخشة.. 6:00 مساء.

دوري الدرجة الثانية المصري

بايونيرز × نبروه.. 3:00 مساء.

الأولمبي × المجد السكندري.. 3:00 مساء.

المنصورة × بلدية المحلة.. 3:00 مساء.

الحمام × المصري بالسلوم.. 3:00 مساء.

أبو قير للأسمدة × جمهورية شبين.. 3:00 مساء.

الدوري الهولندي

أياكس × فينورد.. 3:30 مساء.

فيتيس × بي إس في إيندهوفين.. 5:45 مساء.

الدوري الدنماركي

سيكيبورج × ميتيلاند.. 4:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.

برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني كأس الرابطة المصري الدوري الإيطالي الدوري الألماني كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
أودينيزي يُفسد ليلة احتفال إبراهيموفيتش بثلاثية الأكثر حصدا للنقاط في آخر 5 جولات.. أتلتيكو مدريد يضرب فالنسيا بثلاثية هالاند: أحب تسجيل الأهداف ولكن لا أركز على ذلك جوارديولا ساخرا: أخرجت هالاند كي لا يحطم رقم ميسي الأسد يواصل زئيره.. إبراهيموفيتش يصبح أكبر من يسجل في الدوري الإيطالي بـ"هاتريك جديد".. هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز بسداسية ضد بيرنلي اهتزاز تشيلسي المحلي يتواصل بتعادل قاتل أمام إيفرتون رويس الهداف التاريخي يقود دروتموند لفوز كبير على كولن
أخر الأخبار
السويركي: لم أحدد الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي ضد زامبيا حتى الآن 8 دقيقة | الكرة المصرية
تأكد غياب نجمي البرازيل عن ودية المغرب 17 دقيقة | أمريكا
مواعيد مباريات 19 مارس 2023 - الكلاسيكو.. وانطلاق كأس الرابطة المصرية 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
المنتخب الأولمبي - انضمام لاعبي الأهلي والزمالك واستبعاد عبد النبي للإصابة 11 ساعة | منتخب مصر
كرة طائرة - فوز الأهلي والزمالك في الجولة الأولى لربع نهائي دوري السيدات 11 ساعة | رياضات أخرى
أودينيزي يُفسد ليلة احتفال إبراهيموفيتش بثلاثية 11 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر حصدا للنقاط في آخر 5 جولات.. أتلتيكو مدريد يضرب فالنسيا بثلاثية 11 ساعة | الدوري الإسباني
المصري: فوجئنا بالحديث عن تأجيل مواجهة الأهلي.. وجاهزون لخوص اللقاء في موعده 12 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال