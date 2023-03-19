مواعيد مباريات 19 مارس 2023 - الكلاسيكو.. وانطلاق كأس الرابطة المصرية

في اليوم الأخير قبل فترة التوقف الدولي تقام عدد كبير من المباريات القوية في جميع أنحاء العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 19 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

ريال بيتيس × ريال مايوركا.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

ريال سوسيداد × إلتشي.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

خيتافي × إشبيلية.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

برشلونة × ريال مدريد.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإنجليزي

أرسنال × كريستال بالاس.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان × يوفنتوس.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

لاتسيو × روما.. 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

تورينو × نابولي.. 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

فيورنتينا × ليتشي.. 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 2.

سامبدوريا × هيلاس فيرونا.. 1:30 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الفرنسي

ستاد ريمس × مارسيليا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

باريس سان جيرمان × ستاد رين.. 6:05 - بي إن سبورتس 2.

مونبلييه × كليرمونت فوت.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

ستراسبورج × أوكسير.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

تروا × ستاد بريست.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

أجاكسيو × موناكو.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الألماني

يونيون برلين × آينتراخت فرانكفورت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس3.

باير ليفركوزن × بايرن ميونيخ.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ماينتس × فرايبورج.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

الجيش الملكي × بيراميدز.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

فيوتشر × أسكو دي كارا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

كأس الرابطة المصري

المقاولون العرب × حرس الحدود.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد × فولهام.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

برايتون × جريمبسي تاون.. 4:15 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 3.

شيفيلد يونايتد × بلاكبرن.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

الدوري التركي

ألانيا سبور × فنربخشة.. 6:00 مساء.

دوري الدرجة الثانية المصري

بايونيرز × نبروه.. 3:00 مساء.

الأولمبي × المجد السكندري.. 3:00 مساء.

المنصورة × بلدية المحلة.. 3:00 مساء.

الحمام × المصري بالسلوم.. 3:00 مساء.

أبو قير للأسمدة × جمهورية شبين.. 3:00 مساء.

الدوري الهولندي

أياكس × فينورد.. 3:30 مساء.

فيتيس × بي إس في إيندهوفين.. 5:45 مساء.

الدوري الدنماركي

سيكيبورج × ميتيلاند.. 4:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.