المنتخب الأولمبي - انضمام لاعبي الأهلي والزمالك واستبعاد عبد النبي للإصابة

انضم لاعبو الاهلى والزمالك إلى معسكر المنتخب الأولمبي.

وانضم من الزمالك حسام عبد المجيد ومحمد طارق، فيما انضم من الأهلي رأفت خليل ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا و الحارس حمزة علاء.

وفي سياق متصل أصيب احمد عبد النبي بكسر فى مشطية اليد، وأجرى له طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي أشعة على اليد اليسري، قبل أن يتقرر استبعاده من المعسكر بداعي الإصابة.

وحقق المنتخب الأولمبي لكرة القدم فوزا وديا على السودان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر

أحرز الهدف مصطفى سعد في الدقيقة 41 من المباراة، بضربة رأسية من عرضية أسامة فيصل.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي زامبيا في المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

وينهي محمود حرب المدير الإداري إجراءات السفر بطائرة خاصة إلى زامبيا لأداء لقاء العودة وذلك عقب الانتهاء من مباراة الذهاب بالقاهرة والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.