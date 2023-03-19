كرة طائرة - فوز الأهلي والزمالك في الجولة الأولى لربع نهائي دوري السيدات

الأحد، 19 مارس 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي - كرة طائرة

فاز الأهلي على الزهور بنتيجة 3-0 في الأشواط ضمن منافسات الجولة الأولى للدور ربع النهائي في دوري الكرة الطائرة للسيدات.

وتغلب الزمالك على سموحة بنتيجة 3-1.

فيما فاز سبورتنج على الصيد بنتيجة 3-2.

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وأخيرا فاز وادي دجلة على الشمس بنتيجة 3-2.

وتقام مرحلة ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى نصف النهائي.

وتلعب مباريات الجولة الثانية يومي الأحد 19 مارس الجاري، وحال الحاجة لمباراة فاصلة تقام يوم الثلاثاء 21 مارس.

وتقام جميع المباريات على الصالة الرياضية بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت فرق الأهلي والزمالك ووادي دجلة والصيد قد حسموا تأهلهم إلى نصف نهائي كأس مصر للسيدات.

ويلعب الأهلي أمام وادي دجلة، بينما الزمالك يواجه الصيد ولم يتحدد موعد المباريات حتى الآن.

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