أودينيزي يُفسد ليلة احتفال إبراهيموفيتش بثلاثية

الأحد، 19 مارس 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

أفسد أودينيزي ليلة احتفال زلاتان إبراهيموفيتش على داتشيا أرينا في الجولة 27 من الدوري الإيطالي بالفوز 3-1.

وسجل إبراهيموفيتش هدفا جعله أكبر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي، بينما سجل روبرتو بيريرا وبيتو وكينجسلي إيهيزبي ثلاثية أودينيزي.

وتوقف رصيد ميلان عند 48 نقطة في المركز الرابع، ودون فوز في آخر 3 مباريات بالدوري، بفارق نقطتين عن إنتر الذي يواجه يوفنتوس

أخبار متعلقة:
تشكيل ميلان - إبراهيموفيتش القائد يبدأ أساسيا لأول مرة منذ 419 يوما أمام أودينيزي أنشيلوتي: أريد مواجهة ميلان في النهائي.. وتشغيل أغنية ليفربول في ملعبنا أقل شيء نقدمه لهم رئيس إنتر: أرغب في مواجهة ميلان بـ دوري أبطال أوروبا الأسد يواصل زئيره.. إبراهيموفيتش يصبح أكبر من يسجل في الدوري الإيطالي

وارتقى أودينيزي للمركز الثامن برصيد 38 نقطة محققا انتصاره الثاني على التوالي.

زلاتان بدأ أساسيا لأول مرة في الدوري الإيطالي منذ 419 يوما بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأصبح زلاتان أكبر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي بعمر 41 عاما و166 يوما.

ويليه أليساندرو كوستاكورتا مدافع ميلان السابق بعمر 41 عاما و25 يوما وكانت أمام أودينيزي أيضا من علامة الجزاء.

وفي المركز الثالث يأتي سلفيو بيولا الهداف التاريخي للمسابقة بعمر 40 عاما و131 يوما.

وارتدي إبراهيموفيتش شارة القيادة لأول مرة في مشواره مع ميلان، ليصبح أيضا أكبر قائد في تاريخ النادي.

وصف المباراة

تقدم أودينيزي في الدقيقة التاسعة من بداية اللقاء، روبرتو بيريرا توغل وراوغ فيكايو توموري على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية على يمين حارس.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تحصل ميلان على ركلة جزاء.

انبرى لها إبراهيموفيتش وتصدى لها ماركو سيلفستري لكن أعادها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

دانييلي دوفري حكم اللقاء أشهر بطاقة حمراء في وجه أندري سوتيل المدير الفني لأودينيزي بسبب الاعتراض.

وسدد إبراهيموفيتش في منتصف المرمى بكل قوة مسجلا التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

احتفال لاعبي ميلان لم يدم سوى دقيقتين، حيث سجل بيتو هدفا بعد عرضية أرضية من إسحاق سكسيس الذي توغل من الجهة اليسرى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أودينيزي بنتيجة 2-1.

في الشوط الثاني سجل كينجسلي إيهيزبي هدفا بعد عرضية أرضية من أودويجي.

وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الحكم الهدف لعدم وجود تسلل.

وأجرى بيولي تغييرات في الدقيقة 76 فخرج زلاتان إبراهيموفيتش وشارك بدلا من شارل دي كيتيلاري لكن تغييرات بيولي لم تسفر عن أي جديد.

لتنتهي المباراة بتعثر ميلان من جديد.

الدوري الإيطالي ميلان أودينيزي
نرشح لكم
الأكثر حصدا للنقاط في آخر 5 جولات.. أتلتيكو مدريد يضرب فالنسيا بثلاثية هالاند: أحب تسجيل الأهداف ولكن لا أركز على ذلك جوارديولا ساخرا: أخرجت هالاند كي لا يحطم رقم ميسي الأسد يواصل زئيره.. إبراهيموفيتش يصبح أكبر من يسجل في الدوري الإيطالي بـ"هاتريك جديد".. هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز بسداسية ضد بيرنلي اهتزاز تشيلسي المحلي يتواصل بتعادل قاتل أمام إيفرتون رويس الهداف التاريخي يقود دروتموند لفوز كبير على كولن تشكيل ميلان - إبراهيموفيتش القائد يبدأ أساسيا لأول مرة منذ 419 يوما أمام أودينيزي
أخر الأخبار
المنتخب الأولمبي - انضمام لاعبي الأهلي والزمالك واستبعاد عبد النبي للإصابة ساعة | منتخب مصر
كرة طائرة - فوز الأهلي والزمالك في الجولة الأولى لربع نهائي دوري السيدات ساعة | رياضات أخرى
أودينيزي يُفسد ليلة احتفال إبراهيموفيتش بثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر حصدا للنقاط في آخر 5 جولات.. أتلتيكو مدريد يضرب فالنسيا بثلاثية ساعة | الدوري الإسباني
المصري: فوجئنا بالحديث عن تأجيل مواجهة الأهلي.. وجاهزون لخوص اللقاء في موعده 2 ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - موقعة فاصلة بين الأهلي والهلال.. تعرف على المتأهلين إلى ربع النهائي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - بهدف في الـ 90.. شبيبة القبائل يحسم البطاقة السابعة لربع النهائي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الخطيب يجتمع مع كولر بحضور غالي ولجنة التخطيط في الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال