أودينيزي يُفسد ليلة احتفال إبراهيموفيتش بثلاثية

أفسد أودينيزي ليلة احتفال زلاتان إبراهيموفيتش على داتشيا أرينا في الجولة 27 من الدوري الإيطالي بالفوز 3-1.

وسجل إبراهيموفيتش هدفا جعله أكبر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي، بينما سجل روبرتو بيريرا وبيتو وكينجسلي إيهيزبي ثلاثية أودينيزي.

وتوقف رصيد ميلان عند 48 نقطة في المركز الرابع، ودون فوز في آخر 3 مباريات بالدوري، بفارق نقطتين عن إنتر الذي يواجه يوفنتوس

وارتقى أودينيزي للمركز الثامن برصيد 38 نقطة محققا انتصاره الثاني على التوالي.

زلاتان بدأ أساسيا لأول مرة في الدوري الإيطالي منذ 419 يوما بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأصبح زلاتان أكبر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي بعمر 41 عاما و166 يوما.

ويليه أليساندرو كوستاكورتا مدافع ميلان السابق بعمر 41 عاما و25 يوما وكانت أمام أودينيزي أيضا من علامة الجزاء.

وفي المركز الثالث يأتي سلفيو بيولا الهداف التاريخي للمسابقة بعمر 40 عاما و131 يوما.

وارتدي إبراهيموفيتش شارة القيادة لأول مرة في مشواره مع ميلان، ليصبح أيضا أكبر قائد في تاريخ النادي.

وصف المباراة

تقدم أودينيزي في الدقيقة التاسعة من بداية اللقاء، روبرتو بيريرا توغل وراوغ فيكايو توموري على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية على يمين حارس.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تحصل ميلان على ركلة جزاء.

انبرى لها إبراهيموفيتش وتصدى لها ماركو سيلفستري لكن أعادها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

دانييلي دوفري حكم اللقاء أشهر بطاقة حمراء في وجه أندري سوتيل المدير الفني لأودينيزي بسبب الاعتراض.

وسدد إبراهيموفيتش في منتصف المرمى بكل قوة مسجلا التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

احتفال لاعبي ميلان لم يدم سوى دقيقتين، حيث سجل بيتو هدفا بعد عرضية أرضية من إسحاق سكسيس الذي توغل من الجهة اليسرى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أودينيزي بنتيجة 2-1.

في الشوط الثاني سجل كينجسلي إيهيزبي هدفا بعد عرضية أرضية من أودويجي.

وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الحكم الهدف لعدم وجود تسلل.

وأجرى بيولي تغييرات في الدقيقة 76 فخرج زلاتان إبراهيموفيتش وشارك بدلا من شارل دي كيتيلاري لكن تغييرات بيولي لم تسفر عن أي جديد.

لتنتهي المباراة بتعثر ميلان من جديد.