الأكثر حصدا للنقاط في آخر 5 جولات.. أتلتيكو مدريد يضرب فالنسيا بثلاثية

الأحد، 19 مارس 2023 - 00:04

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد

زاد أتلتيكو مدريد من أوجاع فالنسيا متغلبا عليه بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإسباني.

تقدم أنطوان جريزمان في الدقيقة 23 بعد تمريرة من ماركوس يورينتي.

وفي الدقيقة 30 تعادل فالنسيا بواسطة هوجو دورو، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي وجود مخالفة.

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وفي الدقيقة 49 سجل يانيك كاراسكو الهدف الثاني بعد تمريرة من رودريجو دي بول.

وأضاف توماس ليمار ثالث الأهداف في الدقيقة 67 بعد تمريرة من ألفارو موراتا.

وبذلك أصبح أتلتيكو مدريد أكثر الفرق حصدا للنقاط في آخر 5 مباريات من عمر الدوري الإسباني.

وجمع أتلتيكو 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل، متفوقا على برشلونة المتصدر الذي جمع 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمة.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الثاني، و14 نقطة عن برشلونة.

ويلتقي الفريقان في كلاسيكو الأحد على ملعب كامب نو.

على الجانب الآخر يحتل فالنسيا المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة، متساويا في النقاط مع خيتافي وألميريا أول فريقين في مراكز الهبوط.

أتلتيكو مدريد فالنسيا الدوري الإسباني
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