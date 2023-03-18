المصري: فوجئنا بالحديث عن تأجيل مواجهة الأهلي.. وجاهزون لخوص اللقاء في موعده

شدد ياسر يحيى عضو مجلس إدارة المصري أن إدارة النادي فوجئت بالحديث عن طلب الأهلي تأجيل مواجهة كأس الرابطة، مشيرا إلى أن الفريق البورسعيدي جاهز لخوض اللقاء في موعده.

وطلب الأهلي رسميا تأجيل مباراته في كأس رابطة الأندية التي من المفترض أن تقام أمام المصري في دور الـ16 بسبب انضمام العديد من لاعبيه لمختلف المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي.

وقال ياسر يحيى في تصريحات لقناة صدى البلد: "فوجئنا بخبر طلب الأهلي تأجيل مواجهة كأس الرابطة من المواقع".

وأضاف "لم تحدث أي مخاطبة رسمية مع المصري لتأجيل المباراة، ملتزمون بشروط المسابقة وجاهزون لخوض اللقاء".

وواصل "لا يوجد فرصة لتأجيل المباراة فنحن في ظروف استثنائية وهذه هي شروط المسابقة، جاهزون للعب أمام الأهلي سواء بالصف الأول أو بالصف الثاني، والأهلي لديه قطاع ناشئين قوي يوجد به العديد من المواهب الشابة".

واستطرد " ماذا سنفعل إذا طُلب منا تأجيل المباراة؟ فلنعكس الآية، ماذا لو طلبنا نحن تأجيل المباراة هل كام سيتم التأجيل؟ لا أعتقد ذلك".

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والمصري في الـ27 من شهر مارس الجاري.

وذكر الأهلي في خبره المنشور عبر موقعه الرسمي أن طلب التأجيل يأتي عملا بمبدأ تكافؤ الفرص واتساقا مع لائحة رابطة الأندية.

وأشار الأهلي إلى أنه تلقى استدعاءات لكل من أليو ديانج وبيرسي تاو وعلي معلول للانضمام لمنتخبات بلادهم مالي وجنوب إفريقيا وتونس على التوالي.

كما ضم منتخب مصر سبعة لاعبين من صفوف الأهلي وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم "كهربا".

في الوقت ذاته انضم إلى المنتخب الأولمبي كل من حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل "كوكا" ورأفت خليل.

وذكر الأهلي أن الأندية المتنافسة في كأس الرابطة تتمع بتواجد كافة عناصرهم وهو ما يتعارض مع قواعد العدالة على حد وصفه.

وجاء بيان الأهلي كالتالي: