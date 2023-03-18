الخطيب يجتمع مع كولر بحضور غالي ولجنة التخطيط في الأهلي

السبت، 18 مارس 2023 - 23:16

كتب : حسام نور الدين

الخطيب وكولر

عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي اجتماعا مطولا اليوم مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور كل من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط، وزكريا ناصف عضو اللجنة.

وكشف الأهلي عن أن الاجتماع استمر لما يزيد على ساعتين لمناقشة المدير الفني في كافة الأمور التي تخص الفريق وعناصره على مدار المرحلة الماضية، وما تضمنته من منافسات محلية وقارية

وأضاف الأهلي أن كولر عرض تقييمه الكامل للفترة السابقة من كافة الجوانب، وعرض أيضًا رؤيته للمرحلة القادمة، والاستعدادات اللازمة للتحديات التي تنتظر الفريق على كافة المستويات.

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جاء هذا اللقاء قبل ساعات من عودة كولر إلى بلاده لقضاء إجازة مع أسرته هناك حتى نهاية الأسبوع، يعود بعدها لاستكمال مهمته مع الفريق.

وعاد الأهلي إلى القاهرة بعد رحلة بدأت من جنوب إفريقيا بمواجهة صنداونز في دوري أبطال إفريقيا ثم الكاميرون لمواجهة القطن الكاميروني.

الأهلي محمود الخطيب مارسيل كولر
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