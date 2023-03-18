هالاند: أحب تسجيل الأهداف ولكن لا أركز على ذلك

السبت، 18 مارس 2023 - 23:11

كتب : FilGoal

هالاند يتألق أمام لايبزج

شدد إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي على أنه لا يركز على تسجيل الأهداف ولكن الحصول على الفرص.

وحقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على بيرنلي بستة أهداف دون مقابل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

وسجل هالاند ثلاثة أهداف خلال المباراة ليكون قد سجل سبعة أهداف خلال آخر مباراتين.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - المثلوثي يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة جوارديولا ساخرا: أخرجت هالاند كي لا يحطم رقم ميسي الأسد يواصل زئيره.. إبراهيموفيتش يصبح أكبر من يسجل في الدوري الإيطالي في غياب رامون دياز بسبب حادث نجله.. الهلال يفوز على الاتفاق بثلاثية

وقال هالاند للصحفيين عقب المباراة: "لم أحدد هدفا محددا لنفسي، انا مهاجم وأحب تسجيل الأهداف ولكن تركيزي ليس على التسجيل ولكن الحصول على الفرص لأنني إذا حصلت على فرص جيدة سأسجل".

وتابع "لقد خضنا مباراتين جيدتين الفوز بسبعة أهداف ثم ستة قبل فترة التوقف الدولي يعد أمرا مذهلا، أنا سعيد جدا وكل هدف أسجله للفريق يعني الكثير".

وواصل "الفوز كان رائعا على فريق جيد مثل بيرنلي وأنا سعيد لأن مباراتنا المقبلة في البطولة ستكون على ملعب ويمبلي".

وأضاف "اعتقد أننا في الفترة من الموسم التي يجب أن نبذلى قصارى جهدنا فيها، المباراتين الماضيتين لعبناهم كالنهائيات وعلينا أن نفعل ذلك في جميع المباريات المتبقية".

وأصبح مانشستر سيتي هو أول المتأهلين لدور نصف النهائي وفي انتظار تحديد باقي المتأهلين غدا قبل إجراء القرعة.

مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي إيرلنج هالاند
نرشح لكم
أودينيزي يُفسد ليلة احتفال إبراهيموفيتش بثلاثية الأكثر حصدا للنقاط في آخر 5 جولات.. أتلتيكو مدريد يضرب فالنسيا بثلاثية جوارديولا ساخرا: أخرجت هالاند كي لا يحطم رقم ميسي الأسد يواصل زئيره.. إبراهيموفيتش يصبح أكبر من يسجل في الدوري الإيطالي بـ"هاتريك جديد".. هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز بسداسية ضد بيرنلي اهتزاز تشيلسي المحلي يتواصل بتعادل قاتل أمام إيفرتون رويس الهداف التاريخي يقود دروتموند لفوز كبير على كولن تشكيل ميلان - إبراهيموفيتش القائد يبدأ أساسيا لأول مرة منذ 419 يوما أمام أودينيزي
أخر الأخبار
المنتخب الأولمبي - انضمام لاعبي الأهلي والزمالك واستبعاد عبد النبي للإصابة ساعة | منتخب مصر
كرة طائرة - فوز الأهلي والزمالك في الجولة الأولى لربع نهائي دوري السيدات ساعة | رياضات أخرى
أودينيزي يُفسد ليلة احتفال إبراهيموفيتش بثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر حصدا للنقاط في آخر 5 جولات.. أتلتيكو مدريد يضرب فالنسيا بثلاثية ساعة | الدوري الإسباني
المصري: فوجئنا بالحديث عن تأجيل مواجهة الأهلي.. وجاهزون لخوص اللقاء في موعده 2 ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - موقعة فاصلة بين الأهلي والهلال.. تعرف على المتأهلين إلى ربع النهائي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - بهدف في الـ 90.. شبيبة القبائل يحسم البطاقة السابعة لربع النهائي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الخطيب يجتمع مع كولر بحضور غالي ولجنة التخطيط في الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال