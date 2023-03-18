هالاند: أحب تسجيل الأهداف ولكن لا أركز ذلك

شدد إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي على أنه لا يركز على تسجيل الأهداف ولكن الحصول على الفرص.

وحقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على بيرنلي بستة أهداف دون مقابل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

وسجل هالاند ثلاثة أهداف خلال المباراة ليكون قد سجل سبعة أهداف خلال آخر مباراتين.

وقال هالاند للصحفيين عقب المباراة: "لم أحدد هدفا محددا لنفسي، انا مهاجم وأحب تسجيل الأهداف ولكن تركيزي ليس على التسجيل ولكن الحصول على الفرص لأنني إذا حصلت على فرص جيدة سأسجل".

وتابع "لقد خضنا مباراتين جيدتين الفوز بسبعة أهداف ثم ستة قبل فترة التوقف الدولي يعد أمرا مذهلا، أنا سعيد جدا وكل هدف أسجله للفريق يعني الكثير".

وواصل "الفوز كان رائعا على فريق جيد مثل بيرنلي وأنا سعيد لأن مباراتنا المقبلة في البطولة ستكون على ملعب ويمبلي".

وأضاف "اعتقد أننا في الفترة من الموسم التي يجب أن نبذلى قصارى جهدنا فيها، المباراتين الماضيتين لعبناهم كالنهائيات وعلينا أن نفعل ذلك في جميع المباريات المتبقية".

وأصبح مانشستر سيتي هو أول المتأهلين لدور نصف النهائي وفي انتظار تحديد باقي المتأهلين غدا قبل إجراء القرعة.