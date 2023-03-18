خبر في الجول - المثلوثي يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة

يعاني حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

حمزة المثلوثي النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن إصابة المثلوثي عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الأولى.

وهي الإصابة التي أبعدته عن مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج حمزة المثلوثي لفترة 10 أيام للتعافي من الإصابة قبل العودة من جديد لتدريبات الزمالك.

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ليودع الزمالك دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات قبل مباراة الجولة الأخيرة أمام المريخ السوداني.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة لمدة 3 أيام على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي يوم 26 مارس الجاري في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة.