الأسد يواصل زئيره.. إبراهيموفيتش يصبح أكبر من يسجل في الدوري الإيطالي

السبت، 18 مارس 2023 - 22:56

كتب : إسلام أحمد

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

أصبح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان أكبر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي، بعدما سجل ضد أودينيزي.

ويحل ميلان على أودينيزي في الجولة 27 من الدوري الإيطالي على ملعب داتشيا أرينا.

زلاتان بدأ أساسيا لأول مرة في الدوري الإيطالي منذ 419 يوما بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

أخبار متعلقة:
تشكيل ميلان - إبراهيموفيتش القائد يبدأ أساسيا لأول مرة منذ 419 يوما أمام أودينيزي قائمة السويد - عودة زلاتان إبراهيموفيتش في تصفيات يورو 2024 إبراهيموفيتش: لا أريد الاستمرار بناء على ما فعلته في الماضي.. وما قدمته لتجديد لياو يوفيتش: كل شيء سار بشكل خاطئ في ريال مدريد.. وسأحقق حلمي بلقاء إبراهيموفيتش

وتحصل ميلان على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

انبرى لها زلاتان وسددها على يسار الحارس الذي تصدى لها، لكن الحكم أعاد اللعبة من جديد بسبب تقدم قدم الحارس عن خط المرمى أثناء تنفيذ التسديدة.

في المرة الثانية سدد إبرا بكل قوة في الشباك مسجلا هدف التعادل للروسونيري.

وأصبح زلاتان أكبر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي بعمر 41 عاما و166 يوما.

ويليه أليساندرو كوستاكورتا مدافع ميلان السابق بعمر 41 عاما و25 يوما وكانت أمام أودينيزي أيضا من علامة الجزاء.

وفي المركز الثالث يأتي سلفيو بيولا الهداف التاريخي للمسابقة بعمر 40 عاما و131 يوما.

ويرتدي إبراهيموفيتش شارة القيادة لأول مرة في مشواره مع ميلان، ليصبح أيضا أكبر قائد في تاريخ النادي.

وصرّح ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان قبل بداية اللقاء: "ارتداء إبراهيموفيتش لشارة القيادة؟ اعتقد أنها بادرة طيبة من إسماعيل بن ناصر الذي من المفترض أنه القائد وفقا للترتيب".

وأضاف "زلاتان يمثل الكثير لنا داخل وخارج الملعب وفي غرفة الملابس، لذلك نحن سعداء بعودته".

وخاض إبرا 3 مباريات الموسم الجاري بـ 68 دقيقة بعد عودته وتعافيه من الإصابة.

زلاتان إبراهيموفيتش ميلان الدوري الإيطالي
نرشح لكم
هالاند: أحب تسجيل الأهداف ولكن لا أركز ذلك جوارديولا ساخرا: أخرجت هالاند كي لا يحطم رقم ميسي بـ"هاتريك جديد".. هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز بسداسية ضد بيرنلي اهتزاز تشيلسي المحلي يتواصل بتعادل قاتل أمام إيفرتون رويس الهداف التاريخي يقود دروتموند لفوز كبير على كولن تشكيل ميلان - إبراهيموفيتش القائد يبدأ أساسيا لأول مرة منذ 419 يوما أمام أودينيزي راديو مونت كارلو: ساليبا يغيب عدة أسابيع بسبب الإصابة انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2) - (2) إيفرتون.. تعادل قاتل
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - بهدف في الـ 90.. شبيبة القبائل يحسم البطاقة السابعة لربع النهائي 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
الخطيب يجتمع مع كولر بحضور غالي ولجنة التخطيط في الأهلي 19 دقيقة | الكرة المصرية
هالاند: أحب تسجيل الأهداف ولكن لا أركز ذلك 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - المثلوثي يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة 26 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا ساخرا: أخرجت هالاند كي لا يحطم رقم ميسي 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأسد يواصل زئيره.. إبراهيموفيتش يصبح أكبر من يسجل في الدوري الإيطالي 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
في غياب رامون دياز بسبب حادث نجله.. الهلال يفوز على الاتفاق بثلاثية 43 دقيقة | السعودية
الهلال: نثق في قدرة الفريق على خطف بطاقة التأهل أمام الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال