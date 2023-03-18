الأسد يواصل زئيره.. إبراهيموفيتش يصبح أكبر من يسجل في الدوري الإيطالي

أصبح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان أكبر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي، بعدما سجل ضد أودينيزي.

ويحل ميلان على أودينيزي في الجولة 27 من الدوري الإيطالي على ملعب داتشيا أرينا.

زلاتان بدأ أساسيا لأول مرة في الدوري الإيطالي منذ 419 يوما بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتحصل ميلان على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

انبرى لها زلاتان وسددها على يسار الحارس الذي تصدى لها، لكن الحكم أعاد اللعبة من جديد بسبب تقدم قدم الحارس عن خط المرمى أثناء تنفيذ التسديدة.

في المرة الثانية سدد إبرا بكل قوة في الشباك مسجلا هدف التعادل للروسونيري.

إبراهيموفيتش يسجل من ركلة جزاء ويدخل التاريخ أكبر لاعب يسجل في تاريخ (السيري أ).. 41 سنة و166 يوماً#أودينيزي_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/FhjyM3Le0x — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 18, 2023

وأصبح زلاتان أكبر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي بعمر 41 عاما و166 يوما.

ويليه أليساندرو كوستاكورتا مدافع ميلان السابق بعمر 41 عاما و25 يوما وكانت أمام أودينيزي أيضا من علامة الجزاء.

وفي المركز الثالث يأتي سلفيو بيولا الهداف التاريخي للمسابقة بعمر 40 عاما و131 يوما.

ويرتدي إبراهيموفيتش شارة القيادة لأول مرة في مشواره مع ميلان، ليصبح أيضا أكبر قائد في تاريخ النادي.

وصرّح ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان قبل بداية اللقاء: "ارتداء إبراهيموفيتش لشارة القيادة؟ اعتقد أنها بادرة طيبة من إسماعيل بن ناصر الذي من المفترض أنه القائد وفقا للترتيب".

وأضاف "زلاتان يمثل الكثير لنا داخل وخارج الملعب وفي غرفة الملابس، لذلك نحن سعداء بعودته".

وخاض إبرا 3 مباريات الموسم الجاري بـ 68 دقيقة بعد عودته وتعافيه من الإصابة.