في غياب رامون دياز بسبب حادث نجله.. الهلال يفوز على الاتفاق بثلاثية

حقق الهلال الفوز على الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن أحمد في الجولة الـ 21 من الدوري السعودي.

وسجل ثلاثية الهلال في المباراة كل من أوديون إيجالو ومحمد كنو وسالم الدوسري.

وغاب رامون دياز مدرب الهلال عن المباراة لتواجده في الأرجنتين بسبب الحادث الذي تعرض له نجله والذي تسبب في نقله إلى المستشفى ووفاة زوجته.

ورفعت جماهير الهلال لافتة لمساندة دياز قبل بداية المباراة وكتب عليها عبارة: "جميعنا معك يا دياز".

وقاد رامون إيميليانو نجل دياز الآخر الهلال خلال المباراة.

الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة الـ 39 في المركز الرابع بفارق 11 نقطة عن الاتحاد صاحب الصدارة والذي لعب مباراتين أكثر، بينما توقف الاتفاق عند النقطة الـ 23 في المركز الـ 11.

تقدم إيجالو بالهدف الأول للهلال مستغلا عرضية من سعود عبد الحميل ليضع الكرة مباشرة في الشباك في الدقيقة الـ 15.

وذهب جميع لاعبي الهلال لنجل دياز للاحتفال معه عقب الهدف من أجل مساندته في المشكلة العائلية.

وأضاف محمد كنو الهدف الثاني بعد تمريرة من إيجالو لينفرد ويضع الكرة من فوق حارس المرمى.

وأنهى سالم الدوسري ثلاثية الهلال في الدقيقة الـ 90 من انفراد جديد بالمرمى ليضع الكرة بنفس طريقة الهدف الثاني.

وسيلعب الهلال مباراته المقبلة ضد الخليج يوم 1 إبريل عقب التوقف الدولي بينما سيحل الاتفاق ضيفا على التعاون يوم 9 إبريل.