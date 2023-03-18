بـ"هاتريك جديد".. هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز بسداسية ضد بيرنلي

السبت، 18 مارس 2023 - 21:52

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند و فيل فودين - مانشستر سيتي ضد بيرنلي

بهاتريك جديد، قاد إيرلنج هالاند مانشستر سيتي للفوز على بيرنلي بستة أهداف دون مقابل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل أهداف مانشستر سيتي في المباراة هالاند الذي سجل ثلاثة أهداف وهدفين لجوليان ألفاريز وهدف لكول بالمر.

وسجل هالاند الهاتريك السادس خلال الموسم الحالي منذ الانضمام لمانشستر سيتي وهو أكبر من عدد اللاعبين الذين سجلوا هاتريك في الدوري الإنجليزي مجتمعين.

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ويقود فينسنت كومباني مدافع لاعب مانشستر سيتي السابق فريق بيرنلي كمدرب في الوقت الحالي إذ عاد لملعب الاتحاد لأول مرة منذ إعلان اعتزاله.

التشكيل

بدأ مانشستر سيتي بتشكيل شمل إيرلنج هالاند وجوليان ألفاريز سويا في خط الهجوم.

تقدم هالاند بالهدف الأول في الدقيقة الـ 32 بعد تمريرة رائعة من ألفاريز ليفنرد ويضع الكرة في الشباك.

وبعد ثلاث دقائق فقط أضاف هالاند الهدف الثاني مستغلا عرضية أمام المرمى من فيل فودين ليسجل بنجاح.

وفي الشوط الثاني أكمل هالاند ثلاثيته في الدقيقة الـ 59 بمتابعة لتسديدة فودين التي اردت من القائم.

وسجل ألفاريز الهدف الرابع في الدقيقة الـ 62 بعد أن تلفى تمريرة من كيفين دي بروين أمام المرمى الخالي.

وأضاف بالمر الهدف الخامس بمتابعة جديدة في الدقيقة الـ 68.

وفي الدقيقة الـ 73 أنهى ألفاريز سداسية مانشستر سيتي مستغلا تمريرة رائعة من دي بروين ليمر من المدافع بشكل جميل ويسدد بقوة في المرمى.

وأصبح مانشستر سيتي هو أول المتأهلين لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وفي انتظار باقي المتأهلين في مباريات الغد.

مانشستر سيتي بيرنلي كأس الاتحاد الإنجليزي
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