بـ"هاتريك جديد".. هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز بسداسية ضد بيرنلي

بهاتريك جديد، قاد إيرلنج هالاند مانشستر سيتي للفوز على بيرنلي بستة أهداف دون مقابل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل أهداف مانشستر سيتي في المباراة هالاند الذي سجل ثلاثة أهداف وهدفين لجوليان ألفاريز وهدف لكول بالمر.

وسجل هالاند الهاتريك السادس خلال الموسم الحالي منذ الانضمام لمانشستر سيتي وهو أكبر من عدد اللاعبين الذين سجلوا هاتريك في الدوري الإنجليزي مجتمعين.

ويقود فينسنت كومباني مدافع لاعب مانشستر سيتي السابق فريق بيرنلي كمدرب في الوقت الحالي إذ عاد لملعب الاتحاد لأول مرة منذ إعلان اعتزاله.

التشكيل

بدأ مانشستر سيتي بتشكيل شمل إيرلنج هالاند وجوليان ألفاريز سويا في خط الهجوم.

رياض محرز يعود للتشكيل الأساسي لـ بيب، وهجوم ثنائي من ألفاريز وهالاند ضد بيرنلي في كأس إنجلترا💥#السبت_الكروي pic.twitter.com/hEhwKoZ4hd — FilGoal (@FilGoal) March 18, 2023

تقدم هالاند بالهدف الأول في الدقيقة الـ 32 بعد تمريرة رائعة من ألفاريز ليفنرد ويضع الكرة في الشباك.

وبعد ثلاث دقائق فقط أضاف هالاند الهدف الثاني مستغلا عرضية أمام المرمى من فيل فودين ليسجل بنجاح.

وفي الشوط الثاني أكمل هالاند ثلاثيته في الدقيقة الـ 59 بمتابعة لتسديدة فودين التي اردت من القائم.

وسجل ألفاريز الهدف الرابع في الدقيقة الـ 62 بعد أن تلفى تمريرة من كيفين دي بروين أمام المرمى الخالي.

وأضاف بالمر الهدف الخامس بمتابعة جديدة في الدقيقة الـ 68.

وفي الدقيقة الـ 73 أنهى ألفاريز سداسية مانشستر سيتي مستغلا تمريرة رائعة من دي بروين ليمر من المدافع بشكل جميل ويسدد بقوة في المرمى.

وأصبح مانشستر سيتي هو أول المتأهلين لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وفي انتظار باقي المتأهلين في مباريات الغد.