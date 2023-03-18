ركلة حرة خرافية.. رونالدو يقود النصر للفوز على أبها

تغلب النصر على ضيفه أبها بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل عبد الفتاح آدم هدف أبها في الدقيقة 27، فيما سجل كريستيانو رونالدو وتاليسكا هدفي النصر في الدقيقتين 78 و84.

وخاض رونالدو مباراته الثامنة في الدوري السعودي، والعاشرة بقميص النصر في جميع المسابقات.

وسجل رونالدو حتى الآن 9 أهداف في الدوري وصنع هدفين، وهو نفس مجموع مشاركاته التهديفية في كافة المسابقات أيضا.

تقدم أبها في البداية في الدقيقة 7 بهدف أمين عطوشي، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 27 سجل عبد الفتاح آدم الهدف الأول لأبها، لينتهي الشوط الأول بتقدمه 1-0.

د26’ الهدف الأول لـ #أبها عن طريق عبدالفتاح أدم النصر 0 × 1 أبها#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/J2IeAxemya — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023

ومع بداية الشوط الثاني حل محمد مران بدلا من عبد المجيد الصليهم في صفوف النصر.

ثم أتى علي الحسن بدلا من عبد الله الخيبري في الدقيقة 65.

وأدرك كريستيانو رونالدو التعادل للنصر في الدقيقة 78 بركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة سكنت الشباك.

د78’ هدف التعادل لـ #النصر عن طريق كريستيانو رونالدو النصر 1 × 1 أبها#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/I7Thdk4lsz — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023

ثم تعرض زكريا سامي لاعب أبها للطرد في الدقيقة 80 بالإنذار الثاني.

وحل نواف بوشل بدلا من سلطان الغنام في الدقيقة 81.

وإثر لمسة يد داخل المنطقة، نال النصر ركلة جزاء، سجل منها تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 84.

د86’ الهدف الثاني لـ #النصر عن طريق تاليسكا النصر 2 × 1 أبها#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/8dDR7i389o — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023

الهدف رفع رصيد تاليسكا إلى 14 هدفا على صدارة قائمة الهدافين.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر.

فيما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي الجولة ذاتها تغلب الهلال على الاتفاق بثلاثة أهداف دون رد.

سجل للزعيم أوديون إيجالو في الدقيقة 15.

هدددددف!⚽ د15" الهدف الأول لـ الهلال عن طريق ايغالو🔥 الهلال 1 × 0 الاتفاق #الهلال_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/XsqMFUJxHY — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023

وأضاف محمد كنو الهدف الثاني في الدقيقة 34.

هدددددف!⚽ د34" الهدف الثاني لـ الهلال عن طريق كنو🔥 الهلال 2 × 0 الاتفاق #الهلال_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/ohcKaMrjBB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023

واختتم سالم الدوسري الحفل في الدقيقة 90 بالهدف الثالث.

هدددددف!⚽ د90" الهدف الثالث لـ الهلال عن طريق سالم الدوسري 🔥 الهلال 3 × 0 الاتفاق #الهلال_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/ySFpQLHCRq — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023

بذلك يرفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر الذي لعب مباراتين أكثر من الهلال.

فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.