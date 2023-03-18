ركلة حرة خرافية.. رونالدو يقود النصر للفوز على أبها

السبت، 18 مارس 2023 - 21:37

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو أمام أبها

تغلب النصر على ضيفه أبها بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل عبد الفتاح آدم هدف أبها في الدقيقة 27، فيما سجل كريستيانو رونالدو وتاليسكا هدفي النصر في الدقيقتين 78 و84.

وخاض رونالدو مباراته الثامنة في الدوري السعودي، والعاشرة بقميص النصر في جميع المسابقات.

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وسجل رونالدو حتى الآن 9 أهداف في الدوري وصنع هدفين، وهو نفس مجموع مشاركاته التهديفية في كافة المسابقات أيضا.

تقدم أبها في البداية في الدقيقة 7 بهدف أمين عطوشي، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 27 سجل عبد الفتاح آدم الهدف الأول لأبها، لينتهي الشوط الأول بتقدمه 1-0.

ومع بداية الشوط الثاني حل محمد مران بدلا من عبد المجيد الصليهم في صفوف النصر.

ثم أتى علي الحسن بدلا من عبد الله الخيبري في الدقيقة 65.

وأدرك كريستيانو رونالدو التعادل للنصر في الدقيقة 78 بركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة سكنت الشباك.

ثم تعرض زكريا سامي لاعب أبها للطرد في الدقيقة 80 بالإنذار الثاني.

وحل نواف بوشل بدلا من سلطان الغنام في الدقيقة 81.

وإثر لمسة يد داخل المنطقة، نال النصر ركلة جزاء، سجل منها تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 84.

الهدف رفع رصيد تاليسكا إلى 14 هدفا على صدارة قائمة الهدافين.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر.

فيما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي الجولة ذاتها تغلب الهلال على الاتفاق بثلاثة أهداف دون رد.

سجل للزعيم أوديون إيجالو في الدقيقة 15.

وأضاف محمد كنو الهدف الثاني في الدقيقة 34.

واختتم سالم الدوسري الحفل في الدقيقة 90 بالهدف الثالث.

بذلك يرفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر الذي لعب مباراتين أكثر من الهلال.

فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

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