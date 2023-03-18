رويس الهداف التاريخي يقود دروتموند لفوز كبير على كولن

السبت، 18 مارس 2023 - 21:29

كتب : FilGoal

بروسيا دورتموند ضد كولن

حقق بروسيا دورتموند فوزا كبيرا على كولن بستة أهداف دون مقابل على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الـ 25 من الدوري الألماني.

سجل أهداف دورتموند في المباراة كل من رافاييل جاريرو وسيباسيان هالير هدفين ودونيمل مالين وماركو رويس هدفين، بينما سجل دافيد سيلكي هدف كولن الوحيد.

بهدفيه في مرمى كولن وصل رويس لهدفه رقم 161 بقميص دورتموند ليصبح الهداف التاريخي لدورتموند في كرة القدم الاحترافية متخطيا مايكل زورك.

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الفوز رفع رصيد دورتموند للنقطة الـ 53 في صدارة جدول الترتيب وبفارق نقطة عن بايرن ميونيخ الذي سيلعب غدا ضد باير ليفركوزن.

تقدم رافييل جاريرو لدورتموند في الدقيقة الـ 15 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين فقط أضاف هالير الهدف الثاني بعد عرضية من جاريرو ليضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 32 سجل رويس أول أهدافه والثالث لدورتموند بعد صناعة جديدة من رافاييل جاريرو.

وسجل دونيل الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة الـ 36.

وقبل نهاية الشوط الأول قبص سيلكي الفارق لكولن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني أضاف هالير الهدف الخامس بمتابعة لتصدي الحارس لتسديدة محمود داوود.

وأنهى ماركو رويس سداسية دورتموند في الدقيقة الـ 70 بعد تمريرة رائعة من دونيل مالين لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وسيلعب دورتموند المباراة المقبلة ضد بايرن ميونيخ يوم 1 إبريل بعد العودة من التوقف الدولي لتحديد صاحب الصدارة.

الدوري الألماني كولن بروسيا دوتموند
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