تشكيل ميلان - إبراهيموفيتش القائد يبدأ أساسيا لأول مرة منذ 419 يوما أمام أودينيزي

السبت، 18 مارس 2023 - 20:54

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

يبدأ زلاتان إبراهيموفيتش لأول مرة أساسيا بقميص ميلان منذ تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وسيرتدي أيضا شارة القيادة لأول مرة في مسيرته مع الروسونيري أمام أودينيزي.

ويحل ميلان ضيفا على أودينيزي في الجولة 27 من الدوري الإيطالي على ملعب داتشيا أرينا.

ولأول مرة يبدأ إبرا أساسيا منذ التعادل مع يوفنتوس في 23 يناير 2022 في الموسم الماضي أي منذ 419 يوما.

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ويشهد تشكيل ميلان غياب ثيو هيرنانديز بسبب إصابته بنزلة برد، ويعوضه السنغالي فودي بالو توريه.

ويغيب أيضا أوليفييه جيرو بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وجاء تشكيل الروسونيري:

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: بيير كالولو – فيكايو توموري – ماليك تشاو

الوسط: أليكسيس ساليميكرس – ساندرو تونالي – إسماعيل بن ناصر – فودي بالو توريه

الهجوم: براهيم دياز – زلاتان إبراهيموفيتش – رافائيل لياو

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ويحتل ميلان المركز الرابع برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر الثاني.

فيما يحتل أودينيزي المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

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