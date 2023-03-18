في تجربته الودية الأخيرة.. منتخب مصر الأولمبي يفوز على السودان

السبت، 18 مارس 2023 - 20:06

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي ضد السودان

حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز على السودان بهدف دون مقابل في مباراة ودية أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

المباراة كانت هي الودية الأخيرة لمنتخب مصر الأولمبي استعدادا لمواجهة زامبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وشهدت المباراة حضور روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول.

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وجاء تشكيل مصر في المباراة كالتالي:

الحارس: علي الجابري.

الدفاع: أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد - حاتم سكر.

الوسط: محمود جهاد - عبد الغني محمد - محمد شحاتة.

الهجوم: مصطفى سعد - عماد ميهوب - أسامة فيصل.

سيطر منتخب مصر على المباراة منذ بدايتها وكاد أسامة فيصل أن يسجل الهدف الأول في أول دقيقة بانفراد تصدى لها حارس السودان.

وفي الدقيقة الـ 24 تصدى الحارس من جديد لرأسية من أسامة فيصل.

وأهدر عمر فايد فرصة تسجيل هدف من جملة جماعية رائعة من ركلة حرة نفذت بشكل رائع ولكنه وضع كرة رأسية فوق المرمىز

وفي الدقيقة الـ 41 سجل مصطفى سعد الهدف الأول لمصر برأسية مستغلا عرضية من أسامة فيصل.

وفي الشوط الثاني استمر منتخب مصر في السيطرة على مجريات المباراة وأتيحت أكثر من فرصة في الشوط الثاني لإضافة المزيد من الأهداف ولكن جميع الفرص تم إهدارها.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي الشهر الجاري مع زامبيا في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وعُدّل موعد اللقاء وسيقام يوم 26 مارس الجاري بدلا من يوم 27 لنفس الشهر في زامبيا بناء على طلب من الاتحاد الزامبي.

ويقام لقاء الذهاب بالقاهرة كما هو يوم 22 مارس الجاري باستاد الدفاع الجوي.

وتؤهل أمم إفريقيا أول 3 منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما يحصل المنتخب صاحب المركز الرابع على فرصة لعب الملحق.

منتخب مصر الأولمبي السودان
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