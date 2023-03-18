دوري المحترفين الجديد - تحديد المتنافسين في دورة الترقي من القسم الثالث

تم حسم شكل المجموعات الثلاث لدورة الترقي المؤهلة إلى دوري المحترفين، كما اقتربت مجموعة ترقي الصعيد التي انطلقت مبكرا من بلوغ نهايتها.

بينما ستقام دورة الترقي لمجموعة أندية القاهرة والقناة ومجموعة بحري عقب نهاية شهر رمضان.

كيف يتكون دوري المحترفين؟

قرر اتحاد الكرة إضافة درجة جديدة للدوري المصري وهي دوري المحترفين لتكون هي الدرجة المباشرة خلف الدوري الممتاز بدلا من الدرجة الثانية التي ستحل محل الثالثة تحت مسمى "القسم الثاني ب".

دوري المحترفين المكون من 20 فريقا سيتم تكوينه من 3 هابطين من الدوري الممتاز، ومن المركز الثاني حتى المركز الخامس من كل مجموعة بالدرجة الثانية (12 فريقا)، بينما تقام دورة ثلاثية بين أصحاب المركز السادس ليتأهل منها فريقين، وبذلك يبقى 3 مقاعد ليتأهل إليها 3 أندية من القسم الثالث عبر دورات الترقي.

دورات الترقي من القسم الثالث تضم أوائل المجموعات الأربع لكل منطقة (4 مجموعات في الصعيد من الأولى للرابعة - 4 في القاهرة من الخامسة للثامنة - 4 في بحري من التاسعة للـ 12)، ليتأهل الأول إلى دوري المحترفين، ويتأهل البقية إلى "القسم الثاني ب".

موقف دورات الترقي من القسم الثالث:

الصعيد (من المجموعة الأولى إلى الرابعة)

انطلقت الدورة بالفعل ولُعب فيها 5 جولات من أصل 6.

1- قوص 11 نقطة

2- مكادي 9 نقاط

3- الواسطى 5 نقاط

4- مغاغة نقطة واحدة

وتقام الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل، تلعب خلالها مواجهة حاسمة بين مكادي وقوص، بينما يلعب مغاغة مع الواسطى.

القاهرة (من المجموعة الخامسة إلى الثامنة)

تقام دورة الترقي بعد نهاية شهر رمضان.

المتأهلين:

نجوم المستقبل - المجموعة الخامسة

اتحاد الشرطة - المجموعة السادسة

المريخ - المجموعة السابعة

نجمة سيناء - المجموعة الثامنة (أ)

*مجموعة سيناء (الثامنة) مقسمة إلى شمال (أ) وجنوب (ب) - متصدر (أ) يتأهل مباشرة إلى دوري الترقي، ومتصدر (ب) يلاقي وصيف (أ) في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل إلى "القسم الثاني ب".

بحري (من المجموعة التاسعة إلى الـ 12)

المتأهلين:

بلقاس - المجموعة التاسعة

راية - المجموعة العاشرة

مالية كفر الزيات - المجموعة الـ 11

دلفي - المجموعة الـ 12

الأندية التي ضمنت التأهل إلى "القسم الثاني ب" من الدرجة الثالثة:

الأقصر - طهطا - بني مزار - نجوم مصر - الشمس - ألو ايجيبت - مصر للتأمين - تيم سبورت - بورفؤاد - بني عبيد - مركز شباب القزازين - دمنهور - مركز شباب كوم حمادة - صيد المحلة - مركز شباب تلا - طلائع الأسطول - الإسكندرية للبترول

ينضم إلى هؤلاء 9 أندية، هم من لن يتمكنوا من التأهل إلى دوري المحترفين من دورة الترقي، وتحدد منهما اثنان بالفعل هما: الواسطى - مغاغة

بذلك يتبقى 28 ناديا سيتأهلون من دوري الدرجة الثانية الحالي، وهم أصحاب المراكز من السابع إلى الخامس عشر في المجموعات الثلاث (27 فريقا)، أما المقعد الأخير فسيكون من نصيب ثالث الدورة الثلاثية بين أصحاب المركز السادس، فيما سيتأهل الأول والثاني إلى دوري المحترفين.

وتقام مباراة فاصلة يوم الأحد بين جنوب سيناء (متصدر المجموعة الثامنة ب) ومركز شباب العريش (وصيف المجموعة الثامنة أ) لتحديد المتأهل إلى "القسم الثاني ب".

*مجموعة سيناء (الثامنة) مقسمة إلى شمال (أ) وجنوب (ب) - متصدر (أ) يتأهل مباشرة إلى دوري الترقي، ومتصدر (ب) يلاقي وصيف (أ) في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل إلى "القسم الثاني ب".