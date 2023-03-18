دوري المحترفين الجديد - تحديد المتنافسين في دورة الترقي من القسم الثالث

السبت، 18 مارس 2023 - 20:04

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

تم حسم شكل المجموعات الثلاث لدورة الترقي المؤهلة إلى دوري المحترفين، كما اقتربت مجموعة ترقي الصعيد التي انطلقت مبكرا من بلوغ نهايتها.

بينما ستقام دورة الترقي لمجموعة أندية القاهرة والقناة ومجموعة بحري عقب نهاية شهر رمضان.

كيف يتكون دوري المحترفين؟

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية - بعد اعتذار فودة.. إيسترن كومباني يتعاقد مع أشرف ريان الدرجة الثانية – هاتف محمول يتسبب في إلغاء هدف.. وصراع محتدم على الصدارة الدرجة الثانية – صراع ثلاثي مثير في مجموعة الصعيد.. وطنطا وشبين يتساويان الدرجة الثانية - نقل مباراة وادي دجلة والسكة الحديد لاستاد المقاولون العرب

قرر اتحاد الكرة إضافة درجة جديدة للدوري المصري وهي دوري المحترفين لتكون هي الدرجة المباشرة خلف الدوري الممتاز بدلا من الدرجة الثانية التي ستحل محل الثالثة تحت مسمى "القسم الثاني ب".

دوري المحترفين المكون من 20 فريقا سيتم تكوينه من 3 هابطين من الدوري الممتاز، ومن المركز الثاني حتى المركز الخامس من كل مجموعة بالدرجة الثانية (12 فريقا)، بينما تقام دورة ثلاثية بين أصحاب المركز السادس ليتأهل منها فريقين، وبذلك يبقى 3 مقاعد ليتأهل إليها 3 أندية من القسم الثالث عبر دورات الترقي.

دورات الترقي من القسم الثالث تضم أوائل المجموعات الأربع لكل منطقة (4 مجموعات في الصعيد من الأولى للرابعة - 4 في القاهرة من الخامسة للثامنة - 4 في بحري من التاسعة للـ 12)، ليتأهل الأول إلى دوري المحترفين، ويتأهل البقية إلى "القسم الثاني ب".

موقف دورات الترقي من القسم الثالث:

الصعيد (من المجموعة الأولى إلى الرابعة)

انطلقت الدورة بالفعل ولُعب فيها 5 جولات من أصل 6.

1- قوص 11 نقطة

2- مكادي 9 نقاط

3- الواسطى 5 نقاط

4- مغاغة نقطة واحدة

وتقام الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل، تلعب خلالها مواجهة حاسمة بين مكادي وقوص، بينما يلعب مغاغة مع الواسطى.

القاهرة (من المجموعة الخامسة إلى الثامنة)

تقام دورة الترقي بعد نهاية شهر رمضان.

المتأهلين:

نجوم المستقبل - المجموعة الخامسة

اتحاد الشرطة - المجموعة السادسة

المريخ - المجموعة السابعة

نجمة سيناء - المجموعة الثامنة (أ)

*مجموعة سيناء (الثامنة) مقسمة إلى شمال (أ) وجنوب (ب) - متصدر (أ) يتأهل مباشرة إلى دوري الترقي، ومتصدر (ب) يلاقي وصيف (أ) في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل إلى "القسم الثاني ب".

بحري (من المجموعة التاسعة إلى الـ 12)

المتأهلين:

بلقاس - المجموعة التاسعة

راية - المجموعة العاشرة

مالية كفر الزيات - المجموعة الـ 11

دلفي - المجموعة الـ 12

الأندية التي ضمنت التأهل إلى "القسم الثاني ب" من الدرجة الثالثة:

الأقصر - طهطا - بني مزار - نجوم مصر - الشمس - ألو ايجيبت - مصر للتأمين - تيم سبورت - بورفؤاد - بني عبيد - مركز شباب القزازين - دمنهور - مركز شباب كوم حمادة - صيد المحلة - مركز شباب تلا - طلائع الأسطول - الإسكندرية للبترول

ينضم إلى هؤلاء 9 أندية، هم من لن يتمكنوا من التأهل إلى دوري المحترفين من دورة الترقي، وتحدد منهما اثنان بالفعل هما: الواسطى - مغاغة

بذلك يتبقى 28 ناديا سيتأهلون من دوري الدرجة الثانية الحالي، وهم أصحاب المراكز من السابع إلى الخامس عشر في المجموعات الثلاث (27 فريقا)، أما المقعد الأخير فسيكون من نصيب ثالث الدورة الثلاثية بين أصحاب المركز السادس، فيما سيتأهل الأول والثاني إلى دوري المحترفين.

وتقام مباراة فاصلة يوم الأحد بين جنوب سيناء (متصدر المجموعة الثامنة ب) ومركز شباب العريش (وصيف المجموعة الثامنة أ) لتحديد المتأهل إلى "القسم الثاني ب".

*مجموعة سيناء (الثامنة) مقسمة إلى شمال (أ) وجنوب (ب) - متصدر (أ) يتأهل مباشرة إلى دوري الترقي، ومتصدر (ب) يلاقي وصيف (أ) في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل إلى "القسم الثاني ب".

الدرجة الثانية دوري المحترفين الدرجة الثالثة دورة الترقي
نرشح لكم
الهلال: نثق في قدرة الفريق على خطف بطاقة التأهل أمام الأهلي ميكالي: يجب زيادة التركيز قبل مباراة زامبيا بسبب "توقيت رمضان".. تعديل موعد انطلاق مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي عودة واحد من خماسي أزمة بولندا.. المحلة يقبل اعتذار الفقي ويوقع عقدا احترافيا معه شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال الأهلي يطلب تأجيل مباراته في كأس الرابطة ضد المصري مؤتمر فيتوريا: كهربا أبهرني.. ونحتاج خطة لتطوير الكرة المصرية كمدربين ولاعبين مجموعة الأهلي - ثنائي هجومي يقود الهلال أمام صنداونز
أخر الأخبار
الهلال: نثق في قدرة الفريق على خطف بطاقة التأهل أمام الأهلي 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
بـ"هاتريك جديد".. هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز بسداسية ضد بيرنلي 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
هدف رائع هو التاسع.. ماذا قدم رونالدو أمام أبها 16 دقيقة | السعودية
ركلة حرة خرافية.. رونالدو يقود النصر للفوز على أبها 23 دقيقة | السعودية
اهتزاز تشيلسي المحلي يتواصل بتعادل قاتل أمام إيفرتون 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رويس الهداف التاريخي يقود دروتموند لفوز كبير على كولن 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميكالي: يجب زيادة التركيز قبل مباراة زامبيا 51 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ميلان - إبراهيموفيتش القائد يبدأ أساسيا لأول مرة منذ 419 يوما أمام أودينيزي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال