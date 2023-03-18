عودة واحد من خماسي أزمة بولندا.. المحلة يقبل اعتذار الفقي ويوقع عقدا احترافيا معه

السبت، 18 مارس 2023 - 19:18

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة - بيان رسمي

قبل مجلس إدارة شركة كرة القدم في غزل المحلة اعتذار اللاعب أحمد محمد الفقى، وقرر توقيع عقود احتراف معه لمدة 5 سنوات.

وكان اللاعب الذي يشغل مركز قلب الدفاع قد سافر إلى بولندا دون إذن النادي، وعاد قبل يومين إلى المحلة بعد رحلة غير موفقة.

وأعرب اللاعب عن تأكد من أن النادي هو البوابة الآمنة للاحتراف، بحسب بيان المحلة.

وتم توقيع العقود الاحترافية مع الفقي، بعد عدد كبير من ناشئي المحلة وهم:

مجدى عبد الحليم - مواليد 2006

محمد على إبراهيم - مواليد 2005

علاء عبد الله - مواليد 2003

محمد ربيع عبد الرسول - مواليد 2002

أحمد محمد - مواليد 2002

محمد صلاح فتح الله - مواليد 2007

مصطفى حامد محمد - مواليد 2001

علاء الدين محمد - مواليد 2003

تشارليز - مواليد 2005

إسلام إبراهيم محمد- مواليد 2003

جبريل أورك - مواليد 2001

يوسف محمود - مواليد 2004

مصطفى أسامة - مواليد 2002

عاطف حسن - مواليد 2005

محمود عبد العزيز أمين - مواليد 2002

أحمد فوزى الربيعى - مواليد 2003

ياسر مختار أحمد - مواليد 2002

محمد نبيه - مواليد 2006

عبد الرحمن عاطف يوسف - مواليد 2001

حسام حسن - مواليد 2001

ماذا حدث؟

تقدم نادي غزل المحلة بشكوى رسمية للسفارة البولندية في مصر لمنع استخراج تأشيرات 5 من لاعبي قطاع الناشئين بالنادي.

وبحسب بيان المحلة، كانت شركة المحلة لكرة القدم في عهد مجلس الإدارة السابق قد تعاقدت مع أكاديمية خوتنيك البولندية.

ورغم انتهاء التعاقد فوجئ مسؤولو المحلة بالسيد وليد محمد قنديل (مصري ويحمل الجنسية البولندية وكان يعمل في الأكاديمية) يتفق مع لاعبي النادي الناشئين للهروب من غزل المحلة، وتسهيل انتقالهم لأندية بولندية وذلك بمخالفة اللوائح المتعارف عليها دوليا.

وطالب المحلة في شكواه الرسمية بعدم استخراج تأشيرات للاعبين الآتية أسماؤهم:

1- كريم أسامة عبد الوهاب عاشور

2- مصطفى حامد محمد حامد

3- محمد محمود عبد العظيم هلال

4- زیاد علاء الدين عبد الخالق

5- أحمد محمد ابراهيم ابراهيم الفقى

الفقي عاد بالفعل ووقع عقدا احترافيا، أما الثنائي كريم عاشور ومحمد هلال، فقد أعلن نادي كالوريانكا البولندي تعاقده معهما.

غزل المحلة الدوري المصري
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