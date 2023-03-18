تشكيل مانشستر سيتي - جوارديولا يهاجم بيرنلي وقائده السابق بخمسة لاعبين
السبت، 18 مارس 2023 - 18:55
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا تشكيل فريقه مانشستر سيتي لمواجهة بيرنلي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويلعب مانشستر سيتي بثلاثة مدافعين مع الاعتماد على ثنائية هالاند وألفاريز في الخط الأمامي.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا
خط الدفاع: إيمريك لابورت - روبن دياز - كايل ووكر
خط الوسط: ريكو لويس - رودري - كيفن دي بروين
خط الهجوم: فيل فودين - جوليان ألفاريز - إرلينج هالاند - رياض محرز
البدلاء: إديرسون - فيليبس - مانويل أكانجي - إلكاي جوندوجان - ناثان أكي - جاك جريليش - سيرجيو جوميز - كول بالمر - جون ستونز.
يذكر أن فينسينت كومباني قائد مانشستر سيتي هو مدرب بيرنلي الحالي.
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