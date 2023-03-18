إيطاليا تضم هداف الدوري الأرجنتيني: سأمثل واحد من أهم المنتخبات في العالم

السبت، 18 مارس 2023 - 18:41

كتب : FilGoal

ماتيو ريتيجوي - تيجيري

انضم ماتيو ريتيجوي مهاجم تيجيري هداف الدوري الأرجنتيني لقائمة منتخب إيطاليا لأول مرة في مسيرته.

وضم روبرتو مانشيني المدير الفني لـ إيطالي ريتيجوي لمواجهتي إنجلترا ومالطا في تصفيات يورو 2024.

ويقضي المهاجم البالغ 23 عاما الموسم الثاني له على التوالي مُعارا من بوكا جونيورز لـ تيجري.

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المهاجم الذي وُلد في الأرجنتين يمتلك جواز سفر إيطالي نسبة لجده الذي تعود أصوله لصقلية.

وقال ريتيجوي عبر شبكة ESPN: "أنا سعيد للغاية وفخور بحدوث ذلك معي، هذه خطوة مهمة لي ولعائلتي، سعيد لهذه الخطوة بأنني سأمثل واحد من أهم المنتخبات في العالم".

وأضاف "أريد شكر كل زملائي الذين ساعدوني على العيش بذلك، بدءا من إستوديانتيس وتاييريس وبوكا والآن تيجري، المدرب وطاقمه الفني الثقة للعب وأن أصبح لاعبا وشخصا أفضل".

وأردف "أدين لزملائي بالكثير الذين ساعدوني كثيرا".

ريتيجوي حصد لقب هداف الدوري الأرجنتيني الموسم الماضي برصيد 19 هدفا.

ثم سجل الموسم الحالي 6 أهداف يتصدر بها ترتيب هدافي المسابقة بعد مرور 8 جولات.

وارتفع عدد الأسماء التي اعتمد عليها مانشيني في منتخب إيطاليا لـ 102 لاعبا منذ توليه المهمة الفنية لأبطال أوروبا.

International Friendly - Austria v Italy

من جانبه قال مانشيني في المؤتمر الصحفي: "نتابع ريتيجوي منذ فترة، يلعب بشكل منتظم في الدوري الأرجنتيني، ولديه جودة نتفقدها في الوقت الحالي".

ويمثل مركز المهاجم صداعا في رأس مانشيني بإيطاليا، إذ يعاني تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو من الإصابة وكذلك عاد جيانلوكا سكاماكا وجياكومو راسبادوري من الإصابة.

قائمة إيطاليا شهدت أيضا انضمام فلاديميرو فالكوني حارس ليتشي، وأليساندرو بونجورينو مدافع تورينو لأول مرة.

وجاءت قائمة إيطاليا:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي) – فلاديميرو فالكوني (ليتشي) – أليكس ميريت (نابولي) – إيفان بروفيديل (لاتسيو).

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (إنتر) – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – أليساندرو بونجورينو (تورينو) – ماتيو دارميان (إنتر) – جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – أليسيو رومانيولي (لاتسيو) – جورحيو سكالفيني (أتالانتا) – ليونادرو سبيناتزولا (روما) – رافائيل تولوي (أتالانتا).

الوسط: نيكولو باريلا (إنتر) – براين كريستانتي (روما) – دافيدي فراتيسي (ساسولو) – جورجينيو (أرسنال الإنجليزي) – لورينزو بيليجريني (روما) – ماتيو بيسينا (مونزا) – ساندرو تونالي (ميلان) – ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان الفرنسي).

الهجوم: دومينيكو بيراردي (ساسولو) – فيدريكو كييزا (يوفنتوس) – ويلفريد جنونتو (ليدز يونايتد الإنجليزي) – فينتشنزو جريفو (فرايبورج الألماني) – سيموني بافوندي (أودينيزي) – ماتيو بوليتانو (نابولي) – ماتيو ريتيجوي (تيجيري الأرجنتيني) – جيانلوكا سكاماكا (وست هام الإنجليزي).

من جهة أخرى انضم برونو زابيلي لاعب وسط بيليجرانو إلى قائمة منتخب إيطاليا تحت 21 عاما.

وقال زابيلي لشبكة TYC sports: "أتحدث قليلا، سألوني على إمكانية الانضمام وقلت نعم، هي تجربة فريدة للتعلم والنضج".

زابيلي سيمكنه تمثيل الأرجنتين مستقبلا في حالة لم يرتد قميص منتخب إيطاليا الأول.

إيطاليا تصفيات يورو 2024 ماتيو ريتيجوي - تيجيري تيجيري
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