على حساب العراق.. منتخب أوزبكستان يتوج بكأس آسيا تحت 20 عاما
السبت، 18 مارس 2023 - 18:41
كتب : FilGoal
توج منتخب أوزبسكتان بلقب كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما.
وفاز منتخب أوزبكستان على العراق في المباراة النهائية بهدف دون مقابل.
وسجل هدف أوزبكستان الوحيد في المباراة عمر علي رحموناليف من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 72.
تتويج منتخب أوزبكستان بكأس آسيا للشباب كان هو الأول في تاريخه.
ويتولى عماد محمد لاعب الزمالك السابق مهمة تدريب المنتخب العراقي للشباب.
وكان منتخب العراق قد تأهل إلى نهائي كأس آسيا للشباب بعد غياب 11 عام.
وعلى الرغم من الهزيمة إلى أن منتخب العراق قد ضمن تأهله لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما.
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