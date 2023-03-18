تشكيل النصر - رونالدو يقود مهمة مطاردة الاتحاد أمام أبها

أعلن رودي جارسيا مدرب النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة أبها ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري السعودي.

وتواجد كريستيانو رونالدو في قيادة هجوم العالمي، بمباراة هامة للاستمرار في صراع اللقب.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الإله العمري - ألفارو - جيسلان كونان

خط الوسط: عبد الله الخيبري - عبد المجيد الصليهم - لويس جوستافو

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو

البدلاء: أجوستين روسي - عبد الله مادو - محمد فتيل - علي لاجامي - علي الحسن - ماجد قشيش - محمد مران - ماشاريبوف - نواف بوشل

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة الذي فاز اليوم على الفتح بنتيجة 5-1.

ويخوض رونالدو مباراته الثامنة في الدوري السعودي، والعاشرة بقميص النصر في جميع المسابقات.

وسجل رونالدو حتى الآن 8 أهداف في الدوري وصنع هدفين، وهو نفس مجموع مشاركاته التهديفية في كافة المسابقات أيضا.