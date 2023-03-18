تشكيل النصر - رونالدو يقود مهمة مطاردة الاتحاد أمام أبها

السبت، 18 مارس 2023 - 18:31

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد الوحدة بالدوري السعودي

أعلن رودي جارسيا مدرب النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة أبها ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري السعودي.

وتواجد كريستيانو رونالدو في قيادة هجوم العالمي، بمباراة هامة للاستمرار في صراع اللقب.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

أخبار متعلقة:
قائمة البرتغال - رونالدو على رأس اختيارات روبرتو مارتينيز الأولى.. وعودة جوتا ضربه رونالدو من قبل.. بينجويتشيا حكما للكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ماركا: الهلال سيعرض على ميسي نفس راتب رونالدو مع النصر بطاقة صفراء و5 تسديدات.. ماذا قدم رونالدو أمام أبها

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الإله العمري - ألفارو - جيسلان كونان

خط الوسط: عبد الله الخيبري - عبد المجيد الصليهم - لويس جوستافو

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو

البدلاء: أجوستين روسي - عبد الله مادو - محمد فتيل - علي لاجامي - علي الحسن - ماجد قشيش - محمد مران - ماشاريبوف - نواف بوشل

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة الذي فاز اليوم على الفتح بنتيجة 5-1.

ويخوض رونالدو مباراته الثامنة في الدوري السعودي، والعاشرة بقميص النصر في جميع المسابقات.

وسجل رونالدو حتى الآن 8 أهداف في الدوري وصنع هدفين، وهو نفس مجموع مشاركاته التهديفية في كافة المسابقات أيضا.

كريستيانو رونالدو النصر الدوري السعودي أبها
نرشح لكم
هدف رائع هو التاسع.. ماذا قدم رونالدو أمام أبها ركلة حرة خرافية.. رونالدو يقود النصر للفوز على أبها انتهت في الدوري السعودي - النصر (2) - (1) أبها بقيادة حجازي.. اتحاد جدة يحافظ على صدارة الدوري السعودي بخماسية في الفتح انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (5) - (1) الفتح.. نتيجة ثقيلة تشكيل اتحاد جدة - حجازي يقود الدفاع أمام الفتح.. وغياب طارق حامد كوستا يعوض غياب طارق حامد في مهمة الحفاظ على صدارة الدوري السعودي طارق حامد يربك حسابات نونو سانتو أمام الفتح
أخر الأخبار
الهلال: نثق في قدرة الفريق على خطف بطاقة التأهل أمام الأهلي 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
بـ"هاتريك جديد".. هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز بسداسية ضد بيرنلي 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
هدف رائع هو التاسع.. ماذا قدم رونالدو أمام أبها ساعة | السعودية
ركلة حرة خرافية.. رونالدو يقود النصر للفوز على أبها ساعة | السعودية
اهتزاز تشيلسي المحلي يتواصل بتعادل قاتل أمام إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
رويس الهداف التاريخي يقود دروتموند لفوز كبير على كولن ساعة | الكرة الأوروبية
ميكالي: يجب زيادة التركيز قبل مباراة زامبيا ساعة | الكرة المصرية
تشكيل ميلان - إبراهيموفيتش القائد يبدأ أساسيا لأول مرة منذ 419 يوما أمام أودينيزي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال