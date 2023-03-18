تشكيل النصر - رونالدو يقود مهمة مطاردة الاتحاد أمام أبها
السبت، 18 مارس 2023 - 18:31
كتب : FilGoal
أعلن رودي جارسيا مدرب النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة أبها ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري السعودي.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وتواجد كريستيانو رونالدو في قيادة هجوم العالمي، بمباراة هامة للاستمرار في صراع اللقب.
وجاء تشكيل النصر كالتالي:
حراسة المرمى: نواف العقيدي
خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الإله العمري - ألفارو - جيسلان كونان
خط الوسط: عبد الله الخيبري - عبد المجيد الصليهم - لويس جوستافو
خط الهجوم: عبد الرحمن غريب - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو
البدلاء: أجوستين روسي - عبد الله مادو - محمد فتيل - علي لاجامي - علي الحسن - ماجد قشيش - محمد مران - ماشاريبوف - نواف بوشل
ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة الذي فاز اليوم على الفتح بنتيجة 5-1.
ويخوض رونالدو مباراته الثامنة في الدوري السعودي، والعاشرة بقميص النصر في جميع المسابقات.
وسجل رونالدو حتى الآن 8 أهداف في الدوري وصنع هدفين، وهو نفس مجموع مشاركاته التهديفية في كافة المسابقات أيضا.