الخامس.. مرموش يسجل ويقود فولفسبورج للفوز على شتوتجارت

بمشاركة وتسجيل عمر مرموش جناح فولفسبورج، تغلب الفريق على مضيفه شتوتجارت بهدف دون رد.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب مرسيدس بينز أرينا ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الألماني.

وبدأ مرموش ضمن ثلاثي هجومي ضمه مع باتريك فيمر وياكوب كامينسكي.

أخطر فرص الشوط الأول كانت بتسديدة من كامينسكي في الدقيقة 16، ولكن تألق الحارس في التصدي لها.

ونجح مرموش في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56، بعد تلقيه لتمريرة يانيك جيرهاردت ليسدد في الشباك.

الهدف كان الخامس في رصيد عمر مرموش بالدوري الألماني هذا الموسم في 24 مباراة.

وهي مشاركته التهديفية السادسة أيضا، حيث صنع هدفا.

في جميع المسابقات، لعب مرموش 27 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفا، حيث يملك هدفا في 3 مباريات بكأس ألمانيا.

وأجرى نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج تبديلين بنزول كيفن باريديس وريدل باكو بدلا من فيمر وكامينسكي في الدقيقة 58.

وسجل كيفن باريديس هدفا في الدقيقة 65 تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وترك مرموش موقعه أخيرا في الدقيقة 82، ليأتي يوناس فيند بدلا منه.

النتيجة رفعت رصيد فولفسبورج إلى 38 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد شتوتجارت عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.