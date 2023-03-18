استراحة مباراة ودية - مصر الأولمبي (1)-(0) السودان.. نهاية الشوط الأول

السبت، 18 مارس 2023 - 17:57

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر الأولمبي بالهدف الأول ضد الجابون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد السودان في مباراة ودية استعدادا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

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نهاية الشوط الأول

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ق41. جوووول أول لمصر عن طريق مصطفى سعد برأسية بعد عرضية من أسامة فيصل.

ق30. رأسية من عمر فايد فوق المرمى بعد حملة جماعية رائعة.

ق24. رأسية يتصدى لها حارس السودان من أسامة فيصل ببراعة.

ق1. الهدف الأول يضيع من منتخب مصر عم طريق أسامة فيصل.

بداية المباراة

منتخب مصر الأولمبي السودان
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