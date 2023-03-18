بقيادة حجازي.. اتحاد جدة يحافظ على صدارة الدوري السعودي بخماسية في الفتح

السبت، 18 مارس 2023 - 17:11

كتب : FilGoal

أحمد حجازي وحمدالله

حافظ اتحاد جدة على صدارة ترتيب الدوري السعودي عقب الفوز على الفتح.

وفاز الاتحاد على الفتح بنتيجة 5-1 ضمن الجولة الـ21 من منافسات دوري روشن السعودي.

وسجل أحمد شراحيلي وإيجور كورنادو وعبد الرزاق حمدالله (هاتريك) لـ الاتحاد، بينما سجل مراد باتنا هدف الفتح الوحيد.

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وشارك المدافع الدولي المصري أحمد حجازي في التشكيل الأساسي للبرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد خلال مواجهة الفتح فيما غاب طارق حامد بسبب الإيقاف.

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 50 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد الفتح عند 32 نقطة في المركز السادس.

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وسجل الاتحاد الهدف الأول مبكرا عن طريق عبد الرزاق حمد الله بعد تمريرة من عبدالرحمن العبود في الدقيقة السابعة.

الهدف الذي سجله حمدالله هو الهدف رقم 700 لنادي الاتحاد في تاريخ منافسات دوري المحترفين.

وجاء رد الفتح عن طريق مراد باتنا الذي سجل هدف التعادل من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من خالد الغنام في الدقيقة 41.

ومع بداية الشوط الثاني نجح عبد الرزاق حمدالله في تسجيل الهدف الثاني لنادي الاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

وأضاف أحمد شراحيلي مدافع الاتحاد الهدف الثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 57.

وحاول مراد باتنا تقليص الفارق لنادي الفتح وسدد كرة خطيرة مرت بجوار مرمى الاتحاد في الدقيقة 80.

ونجح البرازيلي إيجور كورنادو في تسجيل الهدف الرابع لنادي الاتحاد في الدقيقة 90 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من هيلدر كوستا تسكن يسار المرمى.

واختتم عبد الرزاق حمدالله أهداف المباراة بتسجيله الهدف الخامس لنادي الاتحاد والشخص الثالث "هاتريك" في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

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