مؤتمر تشافي: متحمس للكلاسيكو.. الهجوم على جافي وموقف بيدري

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن موقف بيدري لاعب وسط فريقه من المشاركة أمام ريال مدريد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة غدا الأحد في ملعب كامب نو لملاقاته في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وبتصدر برشلونة الترتيب بـ65 نقطة يليه ريال مدريد بـ56 نقطة.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "هذه مباريات تحتاج أن تكون جاهز بنسبة 100٪. إذا لم تكن الأمور جيدة، فلا داعي لفرض أي شيء، إنها ليست مباراة نهائي وستظل 12 مباراة متبقية، الأمر ليس حاسم. لا نريد أن نخسر بيدري شهرين آخرين".

وعن الهجوم على جافي لاعب الوسط علق "مرت أيام منذ أن رأيت مقالات مثل تلك التي حدثت قبل شهرين والتي شبهوه بالجزار. أعرف من أين تأتي هذه المقالات واعتدنا على ذلك، علينا حماية اللاعب. إنه هادئ ويتدرب بشكل جيد للغاية".

وعن رونالد أراوخو أوضح "تحسن أرواخو بالكرة تم بواسطة استخدام مقاطع الفيديو حتى يتمكن من رؤية نفسه إنها أشياء لم يعمل عليها كثيرا لكنه تعلمها بشكل سريع جدا ، لديه مجالا للتحسين أيضا".

وواصل "غدا ستكون مباراة صعبة، الأرقام تقول أنه من الصعب جدا الفوز على ريال مدريد".

وعن البرازيلي رافينيا قال تشافي: "رافينيا بخير، إنه هادئ. لم نتحدث معه عن عدم إستدعائه للمنتخب، لا يمكنني أن أتدخل فيما يحدث في المنتخب البرازيلي لأنه لا يخصني".

وواصل "رافينيا لاعب كرة قدم يعجبني ، لقد عرف كيف يعمل ويتحمل النقد في الأوقات السيئة، لقد أظهر الكثير من الشخصية في سنته الأولى في برشلونة. أنا سعيد من أجله ، هو يستحق ويعمل كثيرا".

وعن غيابات الفريق شدد "يمكننا أن نرتقي لأفضل مستوى حتى في ظل غياب ديمبيلي وبيدري، فعلنا ذلك من قبل مع غياب روبرت ليفاندوفسكي وجافي، الجماهير تتذكر مباراة الكأس في نصف النهائي، لكنها مجرد مباراة لم نقم خلالها بالسيطرة".

وتابع "نحن محظوظين جدا بوجود كوندي وأراوخو، كلاهما يمكن أن يتكيف في مراكز مختلفة. أعتمادا على لاعب الخصم سنرى من أي مكان يمكن أن نحصل على أفضل خروج للكرة".

قضية نيجريرا

وعن قضية نيجريرا شدد تشافي "لم أشعر أبدا أننا فزنا بالألقاب وحققنا تلك النتائج المذهلة بسبب الحكام وإذا كان الأمر كذلك فسأعود إلى منزلي. ما فزنا به استحقناه على أرض الملعب"

وتابع "ما يقال لا يزعجني. يمكن للناس أن يقولوا ما يريدون، لأنني أعرف أن جميع الألقاب التي فزنا بها قانونية تماما".

وتابع "لم نتحدث عن قضية الحكام أو قضية نيغريرا، نحن نركز على اللعب والمنافسة ونركز على أن نكون في أعلى مستوى، نحن نحاول أن نبقى طبيعين في غرفة الملابس وأن نكون مجردين مما يحدث بالخارج في هذا النادي الكبير جدا".

واختتم "لقد تحدثنا كثيرا مع خوان لابورتا عن الضغوضات التي نواجهها. علينا التركيز على مباراة الغد أمام ريال مدريد".

ووجه القضاء الإسباني اتهاما رسميا إلى نادي برشلونة بصفته، ورئيسيه السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.