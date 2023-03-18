الأهلي يطلب تأجيل مباراته في كأس الرابطة ضد المصري

طلب الأهلي اليوم السبت رسميا تأجيل مباراته في كأس رابطة الأندية التي من المفترض أن تقام أمام المصري في دور الـ16 بسبب انضمام العديد من لاعبيه لمختلف المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والمصري في الـ27 من شهر مارس الجاري.

وذكر الأهلي في خبره المنشور عبر موقعه الرسمي أن طلب التأجيل يأتي عملا بمبدأ تكافؤ الفرص واتساقا مع لائحة رابطة الأندية.

وأشار الأهلي إلى أنه تلقى استدعاءات لكل من أليو ديانج وبيرسي تاو وعلي معلول للانضمام لمنتخبات بلادهم مالي وجنوب إفريقيا وتونس على التوالي.

كما ضم منتخب مصر سبعة لاعبين من صفوف الأهلي وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم "كهربا".

في الوقت ذاته انضم إلى المنتخب الأولمبي كل من حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل "كوكا" ورأفت خليل.

وذكر الأهلي أن الأندية المتنافسة في كأس الرابطة تتمع بتواجد كافة عناصرهم وهو ما يتعارض مع قواعد العدالة على حد وصفه.

وجاء بيان الأهلي كالتالي: