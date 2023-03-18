مؤتمر فيتوريا: كهربا أبهرني.. ونحتاج خطة لتطوير الكرة المصرية كمدربين ولاعبين

أشاد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بالأداء الذي يقدمه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وعاد كهربا لمنتخب مصر للمرة الأولى منذ عام 2019 بعدما استدعاه فيتوريا للقائمة التي تستعد لملاقاة مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وتحدث فيتوريا قائلا: "اخترت كهربا لأن لديه بعض الأمور التي سوف تساعدنا".

وواصل "كهربا أبرهني خلال الفترة الأخيرة خاصة بتحركاته داخل منطقة الجزاء وخير دليل على ذلك الهاتريك الذي سجله ضد القطن".

وأكمل المدرب البرتغالي حديثه "المهاجمون كانوا من اختياري وأثق في جميع اللاعبي".

وعن مواجهتي مالاوي قال: "مباراتان في غاية الأهمية ونريد تحقيق نتائج إيجابية وأتمنى أن يكون الدعم الجماهيري معنا".

أما عن خوض المباراتين في شهر رمضان قال: "جهزنا برنامجا خاصا وسوف نسير عليه خاصة أن المباراة الأولى لنا ستكون في اليوم الثاني من شهر رمضان والمباراة الأخرى ستكون في النهار وقت الصيام".

وعن موعد وصول اللاعبين المحترفين قال: "سيصل الجميع يومي 20 و21 من الشهر الجاري".

وكشف فيتوريا عن موافقته على إقامة حفل زفاف إمام عاشور لاعب المنتخب وميتيلاند الدنماركي يوم 21 مارس.

وبرر فيتوريا الأمر قائلا: "هو لاعب محترف ويجب أن نساعده في توفير الاستقرار كي ينجح، أثق أن الأمر لن يؤثر عليه في معسكر المنتخب".

وعن الاختيارات قال: "نتابع قائمة كبيرة جدا من اللاعبين خاصة في الدوري المصري، لكن كل مباراة لها ظروفها وخططها الخاصة التي تستوجب مني التعامل معها في اختياراتي".

وتحدث عن حراسة المرمى وقال: "كان هناك صعوبة في انضمام محمد صبحي ومحمد الشناوي بعد المباراتين الأخيرتين لهما مع أنديتهما، لكنهما سيكونان في المعسكر وفي أتم الجاهزية".

وأكمل "أحاول النزول بمعدل أعمار المنتخب والدليل وجود ما يقرب لـ10 لاعبين في القائمة الحالية أعمارهم تتراوح من 20 لـ25 عاما".

وبسؤاله عن رأيه في مستوى الأندية المصرية في البطولات الإفريقية قال: "هذا أمر منفصل تماما، نحن كمنتخب نفصل أنفسنا وسنعمل بكل تركيز في المعكسر وكل شيء تم ترتيبه مسبقا".

وتحدث فيتوريا عن تطوير الكرة المصرية وقال: "اللاعب المصري لاعب جيد جدا ولكنه يحتاج للعمل والتدريب".

وأكمل "لا يوجد أي داعي لنخفي الحقيقة، هناك لاعبين صغار لدينا وعلينا تحسين ظروف المنافسة وأرضية الملاعب وإعداد وتطير المدربين وتنظيم المسابقات وتطير اللاعبين".

وأتم فيتوريا مؤتمره قائلا: "يجب الاستثمار في العنصر البشري في كرة القدم المصرية".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم خسرت مصر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.