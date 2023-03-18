انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (5) - (1) الفتح.. نتيجة ثقيلة

السبت، 18 مارس 2023 - 14:42

كتب : FilGoal

حجازي وطارق في فوز الاتحاد على التعاون

يحل اتحاد جدة ضيفا على الفتح ضمن الجولة 21 من منافسات دوري روشن السعودي.

ويقود المدافع الدولي المصري أحمد حجازي تشكيل اتحاد جدة في مواجهة نظيره الفتح.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة أمام الفتح.

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نهاية المباراة

ق8+90 عبد الرزاق حمد الله يسجل الهدف الخامس لنادي الاتحاد والهدف الشخصي الثالث "هاتريك"

ق90 البرازيلي إيجور كورنادو في تسجيل الهدف الرابع لنادي الاتحاد في الدقيقة 90 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من هيلدر كوستا تسكن يسار المرمى.

ق73 تمريرة عرضية لفريق الفتح عن طريق مراد باتنا من منتصف الملعب يشتتها دفاع الاتحاد.

ق59 الإتحاد يسجل الهدف الثالث عن طريق أحمد شراحيلي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من عبدالرحمن العبود تسكن يسار المرمى.

ق57 أحمد شراحيلي يسجل الهدف الثالث لنادي الاتحاد من ضربة رأسية

ق49 عبد الرزاق حمدالله يسجل الهدف الثاني لنادي الاتحاد من ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق41 الفتح يسجل الهدف الأول عن طريق مراد باتنا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من خالد الغنام نيمار تسكن يمين المرمى.

ق39 تسديدة عالمرمي لفريق الفتح عن طريق مروان سعدان يسدد من على حدود منطقة الجزاء تمر بعيدا عن المرمي

ق19 فرصة ضائعة لفريق الإتحاد تسديدة عالمرمي لفريق ايجور كورونادو يسدد من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر.

ق14 تمريرة عرضية لفريق الفتح عن طريق مراد باتنا من منتصف الملعب يشتتها دفاع الاتحاد.

ق7 عبد الرزاق حمدالله يسجل الهدف الأول لاتحاد جدة من ضربة رأسية متقنة

ق5 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى من المباراة

انطلاق المباراة

أحمد حجازي اتحاد جدة
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