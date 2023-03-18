مؤتمر أنشيلوتي: نحتاج شخصية البطل للفوز بالكلاسيكو.. ومستقبلي يتحدد بنهاية الموسم

السبت، 18 مارس 2023 - 14:28

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

يؤمن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن استحضار شخصية البطل سوف تساعد فريقه على الفوز في الكلاسيكو غدا على برشلونة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة غدا الأحد في ملعب كامب نو لملاقاته في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وبتصدر برشلونة الترتيب بـ65 نقطة يليه ريال مدريد بـ56 نقطة.

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وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت قائلا: "ما المطلوب للفوز بالكلاسيكو؟ الاستمتاع باللحظة وشخصية البطل والتحضير الجيد للقاء فرديا وهجوميا ودفاعيا".

وعن مستقبله قال: "هذا قرار للنادي وأريد البقاء هنا لبقية حياتي ولكن هذا الأمر مستحيل، سنتخذ القرار في نهاية الموسم".

وأردف "فكرتي هي أنني أريد الاستمرار وأتمنى حدوث ذلك، إن كان النادي يريدني لثلاثة أشهر أو ثلاث سنوات سوف أستمتع بالأمر في كلا الحالتين".

ويمتد تعاقد المدرب الإيطالي صاحب الـ63 عاما مع ريال مدريد حتى صيف عام 2024.

وعن المنافسة على البطولات قال: "مقتنع بأننا سنحصد بطولات بنهاية الموسم".

وبسؤاله هل الهزيمة في الكلاسيكو تعنى نهاية المنافسة على الدوري أجاب "لا أفكر إلا في الفوز غدا، إن لم ننتصر سنفكر في الأمر لاحقا".

وأكمل "لدينا خطة هجومية للمباراة".

وعن برشلونة قال: "هو فريق قوي للغاية في الدفاع واستقبلت شباكهم أهدافا قليلة".

أما عن مواجهة تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قال: "الموسم الماضي ساعدتنا القرعة على خوض الإياب في ملعبنا، لكن الآن لا توجد قيمة للأهداف خارج الديار لذا لن يتغير الأمر كثيرا، والجمهور سوف يساعدنا كثيرا في الذهاب".

وعن كريمة بنزيمة قال: "هو بخير وجاهز للقاء الغد".

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