تشكيل اتحاد جدة - حجازي يقود الدفاع أمام الفتح.. وغياب طارق حامد

السبت، 18 مارس 2023 - 14:18

كتب : FilGoal

حجازي ورونالدو

أعلن البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة الفتح ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد التشكيل مشاركة المدافع الدولي المصري أحمد حجازي بصفة أساسية مع الفريق أمام الفتح.

فيما يغيب طارق حامد بسبب تعرضه للإيقاف لمباراة واحدة من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

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ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر صاحب المركز الثاني.

فيما يتواجد الفتح في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفتح كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي- أحمد بامسعود

خط الوسط: عبد الرحمن العبود - برونو هنريكي - هيلدر كوستا - إيجور كورنادو

الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله.

الاتحاد أحمد حجازي الفتح
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