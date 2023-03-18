صن: ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع هاري كين

دخل ريال مدريد سباق التعاقد مع هاري كين قائد توتنام والمنتخب الإنجليزي لضمه خلال الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد هاري كين مع توتنام بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن ريال مدريد وضع هاري كين ضمن أهدافع لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن النادي الإسباني يرغب في استغلال رغبة هاري كين في التتويج بالألقاب وتغيير وجهته إلى أحد التنافسية في أوروبا.

وذكرت "صن" أن ريال مدريد يجد في هاري كين خيارا مناسبا لتدعيم هجومه في ظل عدم تجديد تعاقد الفرنسي كريم بنزيما بشكل رسمي حتى الآن.

وينتهي تعاقد بنزيما صاحب الـ33 عاما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع بشكل مجاني لأي فريق بداية من الموسم المقبل.

هاري كين صاحب الـ29 عاما يعد أحد الأهداف الرئيسية لمانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل.

كذلك يرغب بايرن ميونيخ في التعاقد مع المهاجم الدولي الإنجليزي ليقادة هجوم الفريق البافاري.

كين شارك خلال الموسم الحالي مع توتنام في 38 مباراة وسجل 22 هدفا وصنه 4 آخرين بجميع المسابقات.