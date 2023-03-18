كوستا يعوض غياب طارق حامد في مهمة الحفاظ على صدارة الدوري السعودي

السبت، 18 مارس 2023 - 11:53

كتب : FilGoal

طارق حامد - كريستيانو رونالدو

ضم البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة، الأنجولي هيلدر كوستا لقائمة مباراة فريقه ضد الفتح.

ويلعب اتحاد جدة ضد الفتح مساء اليوم السبت ضمن الجولة 21 من منافسات دوري روشن السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن نونو سانتو ضم كوستا تعويضا لغياب الدولي المصري طارق حامد عن مباراة الفتح.

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ويغيب طلرق حامد عن مباراة الفتح بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة من جانب لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقب مواجهة فريقه ضد الفيحاء بربع نهائي كأس ملك السعودية.

وقررت لجنة الانضباط السعودية إيقاف طارق حامد وتغريمه ماليا لارتكاب سلوك غير رياضي خلال مواجهة الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز اتحاد جدة على الفيحاء بركلات الترجيح ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانتشر مقطع فيديو للدولي المصري وهو يوجه ألفاظ غير لائقة خلال مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويبحث اتحاد جدة عن الفوز على الفتح ومواصلة صدارة ترتيب دوري روشن السعودي في ظل الصراع الشرس مع النصر.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر صاحب المركز الثاني.

ويضم اتحاد جدة بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، فيما يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر.

طارق حامد الدوري السعودي
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