أراوخو: لا أستطيع انتظار الكلاسيكو.. ومعركة فينسيوس النفسية

أعرب رونالد أراوخو مدافع برشلونة عن حماسه الشديد قبل مواجهة فريقه ضد ريال مدريد في كلاسيكو مرتقب.

ويستقبل برشلونة غريمه التاريخي ريال مدريد في ملعب كامب نو مساء الأحد في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال أراوخو عن مواجهة ريال مدريد: "لا أستطيع الانتظار حتى موعد الكلاسيكو. نحن نثق بمهاجمينا ونحن مقتنعون بأن الأشخاص الذين لدينا في الهجوم سوف يسجلون".

وأضاف " دفاعياً يجب أن نستمر على نفس المسار. نحن نقوم بعمل رائع، حيث استقبلنا أهداف قليلة فقط، وهذا يعتبر عمل رائع مننا وعامل مهم للغاية بالنسبة لنا".

وعن مركزه المفضل اوضح "آمل أن ألعب في مركز الظهير، لكننا ما زلنا لا نعرف ما الذي سيقرره المدرب. سأحاول تقديم أفضل ما لدي لأجل الفريق".

وواصل "كوندي وكريستنسن لاعبان عظيمان. وصلوا هذا الموسم ليضيفوا ويساعدوا في الدفاع وقد تمت مشاهدة نتيجة وصولهما. لدينا جميعاً قدرات دفاعية كبيرة حتى عندما يلعب ماركوس ألونسو وإريك جارسيا أيضاً، لدي علاقة جيدة معهم جميعاً فنحن عائلة كبيرة. كلنا نعمل من أجل نفس الهدف. إذا كنا الدفاع جيد فإن الفريق بشكل عام جيد".

وعن فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد شدد "لا أعتقد أنني فزت بالمعركة النفسية ضد فينيسيوس، إنها كرة القدم ولا يزال هناك الكثير من المبارزات في مسيرتنا".

وتابع "بطبيعتي ومن خلال شخصيتي وطريقتي في حياتي وفي فهم كرة القدم أعتقد أن لدي صفات قيادية. عندما كان بيكيه معنا لم أستطع التوقف عن الهتاف والصراخ أيضاً، كنت أفعل ذلك ذلك الوقت. التصرف بهذه الطريقة يسمح لي بالتركيز على المباراة وأعتقد أنني أساعد الفريق أكثر".

واختتم المدافع الدولي الأوروجواياني "أنا لا أستعد للكلاسيكو بطريقة خاصة. إنها مثل أي مباراة أخرى، أنا أتجهز لها بطريقة طبيعية للغاية".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، ويطارده ريال مدريد من بعيد برصيد 56 نقطة.