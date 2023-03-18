بعد العودة من الجزائر.. فيريرا يمنح لاعبي الزمالك 3 أيام راحة قبل مواجهة البنك الأهلي

السبت، 18 مارس 2023 - 10:40

كتب : FilGoal

جوسفالدو فيريرا - بعثة الزمالك في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى قطر

عادت بعثة الزمالك إلى القاهرة صباح اليوم السبت عقب أداء مباراة الفريق ضد شباب بلوزداد الجزائري.

وأسقط شباب بلوزداد الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة ليقصيه رسميا من دوري أبطال إفريقيا.

وحل الزمالك ضيفا على بلوزداد في ملعب 5 يوليو لملاقاته في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة لمدة 3 أيام على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي يوم 26 مارس الجاري في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة.

وكرر بلوزداد فوزه على الزمالك بعد الانتصار على الزمالك في استاد القاهرة في الجولة الأولى بهدف دون رد.

بتلك النتيجة ضمن شباب بلوزداد تأهله لربع النهائي رفقة الترجي فيما يتبقى الصراع بينهما على مقعد الصدارة.

بينما أقصي الزمالك للثالث على التوالي من دور المجموعات.

ويتصدر الترجي المجموعة بـ10 نقاط يليه شباب بلوزداد بتسع نقاط.

ويحتل المريخ المركز الثالث بخمس نقاط.

فيما يحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة برصيد أربع نقاط.

وسوف يستضيف الزمالك منافسه المريخ في الجولة الأخيرة في الـ31 من شهر مارس الجاري.

فيما يستضيف الترجي بعد ذلك بيوم منافسه بلوزداد.

الزمالك شباب بلوزداد
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