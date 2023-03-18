تسبب في هدف وأهدر الآخر.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام ليون

شارك مصطفى محمد مهاجم نانت في تعادل فريقه مع مضيفه ليون بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الفرنسي.

وانطلق مصطفى في الدقيقة الثانية ولعب الكرة ليتصدى حارس ليون ريمي ريو للكرة ولكنها اصطدمت بالمدافع كاستيلو لوكيبا وسكنت الشباك.

وكاد مصطفى محمد أن يسجل بعد عرضية فلوران موليه ولكن مرت الكرة بجوار القائم في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 68 حل أندي ديلور بدلا من مصطفى محمد.

التعادل ترك نانت في المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.

بينما يحتل ليون المركز العاشر بـ 41 نقطة.

وخاض مصطفى محمد 28 مباراة مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ونجح المهاجم المصري في المساهمة بـ 9 أهداف في الدوري بتسجيل 6 أهداف وصناعة 3 آخرين.

ولعب مصطفى بشكل عام 41 مباراة مع نانت هذا الموسم في مختلف المسابقات وساهم في 14 هدفا.

وسجل مصطفى محمد في الجولة الماضية هدف التعادل في شباك نيس، التي كان بديلا في بدايتها.

ماذا قدم مصطفى محمد أمام ليون؟

دقائق اللعب: 68

الأهداف المتوقعة: 1.36

التسديدات على المرمى: 2 من 4

المراوغات الناجحة: 1 من 1

الفرص الكبيرة الضائعة: 1

لمسات الكرة: 20

التمريرات الصحيحة: 6 من 10

دقة التمرير: 60%

الكرات الطويلة الصحيحة: 1 من 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 4

الصراعات الهوائية الناجحة: 3 من 5

فقد الاستحواذ: 5 مرات

التعرض للمخالفات: 1

التسلل: 1

التدحلات: 1

التعرض للمراوغة: 1