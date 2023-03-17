الدرجة الثانية - بعد اعتذار فودة.. إيسترن كومباني يتعاقد مع أشرف ريان
الجمعة، 17 مارس 2023 - 23:49
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي إيسترن كومباني التعاقد مع أشرف ريان لقيادة الفريق في الموسم الحالي.
جاء ذلك خلفا للمدرب السابق أبو بكر فودة الذى اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق.
وقدم فودة اعتذاره لإدارة النادى عن عدم استكمال مهمة تدريب الفريق فى الفترة المقبلة، بعد تعادل الفريق مع نادي الترسانة في الجولة الـ 21.
وتواصلت إدارة نادى إيسترن مع أشرف ريان لقيادة الفريق فى الموسم الجاري.
ويضم تشكيل جهازه المعاون أحمد إسماعيل في منصبه كمدرب عام وأبو سريع سيد كمدرب حراس المرمى.
وقرر مجلس الإدارة الابقاء على الجهازين الإداري والطبي.
ويستعد إيسترن كومباني لمواجهة الإنتاج الحربي ضمن مواجهات الجولة الـ 22 بمسابقة دوري الدرجة الثانية.
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