كرة يد - فوز الأهلي وتراجع الزمالك إلى المركز الرابع بالخسارة.. تعرف على ترتيب دوري السيدات

الجمعة، 17 مارس 2023 - 23:18

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي

قبل الجولة الأخيرة، فاز فريق الأهلي وخسر الزمالك في الجولة 13 من الدوري المصري لكرة اليد "سيدات".

وخسر الزمالك أمام سبورتنج بنتيجة 26-23.

فيما فاز الأهلي على الجزيرة بنتيجة 41-26.

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وتغلب الطيران على سموحة بنتيجة 25-23.

وأخيرا فاز الشمس على المعادي بنتيجة كبرى هي 45-18.

وإليكم الترتيب بعد نهاية مباريات الجولة 13:

1- الأهلي 38 نقطة

2- الشمس 31 نقطة

3- سبورتنج 30 نقطة

4- الزمالك 29 نقطة

5- سموحة 27 نقطة

6- الطيران 21 نقطة

7- المعادي 16 نقطة

8- الجزيرة 16 نقطة

ويتأهل أول أربعة فرق من المرحلة الثانية إلى الدور النهائي لحسم اللقب على أن تختتم المرحلة الثانية يوم الثلاثاء 21 مارس.

ويصعد الفريق صاحب المركز الأول ورصيده نقطتين بينما المركز الثاني 1.5 نقطة والثالث بنقطة واحدة وأخيرا الرابع بـ 0.5 نقطة.

وتقام المرحلة النهائية من دوري عمومي السيدات خلال الفترة من 27 أبريل إلى 29 من الشهر نفسه، بنظام مجموعة من دور واحد بين الفرق الأربعة المتأهلة.

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