كرة يد - فوز الأهلي والزمالك في الجولة قبل الأخيرة.. تعرف على الترتيب قبل قمة الختام

الجمعة، 17 مارس 2023 - 22:22

كتب : محمد سمير

إسلام حسن - الأهلي ضد الزمالك كرة يد

انتصر الأهلي على سبورتينج، وفاز الزمالك على البنك الأهلي في إطار مباريات الجولة التاسعة من المجموعة الأولي بالمرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد.

وفاز الأهلي بنتيجة 24-22 في المباراة التي أقيمت على صالة النادي الأهلي.

فيما تغلب الزمالك على البنك الأهلي بنتيجة 27-24 على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء.

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وفاز سموحة على طلائع الجيش بنتيجة 25-23.

الترتيب الحالي للمرحلة الثانية بعد نهاية الجولة الثامنة:

(الفوز = 3 نقاط / التعادل = نقطتين / الخسارة = نقطة / فارق الأهداف يفصل في تساوي النقاط لحين اكتمال المواجهات المباشرة)

1- الأهلي: 26 نقطة (+31)

2- الزمالك: 24 نقطة (+30)

3- سبورتنج: 17 نقطة (-6)

4- البنك الأهلي: 15 نقطة (-18)

5- سموحة: 13 نقطة (-10)

6- طلائع الجيش: 13 نقطة (-26)

وتضاف نتائج المرتبط بنهاية المرحلة لاحتساب الترتيب النهائي لإقامة المرحلة الختامية دورة من دور واحد.

ويتأهل الأندية الأربعة الأوائل إلى المرحلة الثالثة والختامية لتحديد بطل دوري المحترفين بنقاط وفقا لمركز كل فريق، وتقام المرحلة الأخيرة بنظام الدورة المجمعة.

فيما ينتهي الدور الثاني من المرحلة الثانية يوم الجمعة 24 مارس، حيث تقام الجولة الأخيرة والتي تختتم بمباراة الأهلي والزمالك في العاشرة مساء.

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