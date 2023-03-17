سلة - مصدر من الأهلي لـ في الجول: فوجئنا بفسخ عقد هودج وسنبحث الإجراءات الممكنة

الجمعة، 17 مارس 2023 - 22:09

كتب : أحمد الخولي

والتر هودج - فريق الأهلي كرة سلة

كشف مصدر من النادي الأهلي عن حقيقة فسخ والتر هودج لاعب كرة السلة لتعاقده مع النادي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "فوجئنا بفسخ والتر هودج لتعاقده معنا رغم التزامنا معه بكل بنود العقد ونصوصه".

وأضاف "جميع مستحقات هودج تم سدادها بالفعل، بجانب أنه يتلقى معاملة مميزة بما يتوافق مع المعروف عن النادي الأهلي".

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وأوضح المصدر "هودج تحجج بظروف عائلية تمنعه من الاستمرار في مصر وتجبره على المغادرة في أسرع وقت ممكن، وهي حاجة أبنائه إليه في بورتوريكو".

وتابع "النادي يراجع الآن الإجراءات التي تم من خلالها فسخ التعاقد. قواعد الاتحاد الدولي لكرة السلة تمنح للاعب حق فسخ التعاقد بمبررات معينة خصوصا حين يكون أجنبيا خارج بلده".

وواصل "ومع ذلك سيرى الأهلي الإجراءات الممكنة إن ثبت وجود أي تلاعب من جانب اللاعب".

واختتم "الأهلي لن يتأثر وسيحاول التعامل مع الوضع ليعالج غياب هودج في الفترة المقبلة، ومعالجة الموقف هي الأولوية القصوى".

ويملك الأهلي مهلة حتى 30 مارس لاستبدال المحترف في قائمته المشاركة ببطولتي الدوري والكأس المحليين.

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