مباشر الدوري الفرنسي - نانت (1) - (1) ليون.. لاكازيت يسجل التعادل

الجمعة، 17 مارس 2023 - 21:48

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل مع نانت أمام مونبيليه

يحل نانت ضيفا على ليون ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي.

ويشارك مصطفى محمد مهاجم في تشكيل نانت الأساسي ضد ليون.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وليون بالدوري الفرنسي.

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ق24 أليكساندر لاكازيت يسجل هدف التعادل لنادي ليون بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق18 تسديدة من أليكساندر لاكازيت لاعب فريق ليون من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

ق15 تسديدة من يوهان ليبينانت لاعب فريق ليون من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

ق9 حارس نانت ينقذ فرصة التعادل بعد رأسية خطيرة من مهاجم ليون

ق2 مصطفى محمد يتسبب في الهدف الأول لنانت بعد انطلاقة سريعة وتصدي من حارس ليون لكن الكرة تصطدم في المدافع كاستيلو وتسكن الشباك

انطلاق المباراة

ليون نانت مصطفى محمد
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