تشكيل نانت - بعد رأسية الإنقاذ.. مصطفى محمد يعود للصفوف الأساسية أمام ليون

عاد مصطفى محمد مهاجم نانت للتشكيل الأساسي في مباراة فريقه ضد ليون ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويحل نانت ضيفا على ليون ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ويحتل نانت المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

بينما يحتل ليون المركز العاشر بـ 40 نقطة.

وخاض مصطفى محمد 27 مباراة مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ونجح المهاجم المصري في المساهمة بـ 9 أهداف في الدوري بتسجيل 6 أهداف وصناعة 3 آخرين.

ولعب مصطفى بشكل عام 40 مباراة مع نانت هذا الموسم في مختلف المسابقات وساهم في 14 هدفا.

وسجل مصطفى محمد في الجولة الماضية هدف التعادل في شباك نيس، التي كان بديلا في بدايتها.