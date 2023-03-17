تقرير فرنسي يكشف حقيقة مغادرة ميسي مران سان جيرمان بعد خلاف مع جالتييه

الجمعة، 17 مارس 2023 - 21:32

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان - ميسي

كشف تقرير فرنسي عن حقيقة مغادرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مران باريس سان جيرمان عقب خلاف مع مدربه كريستوف جالتييه.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وغادر ميسي مران باريس سان جيرمان ما أثار الشكوك حول دخوله في خلاف مع جالتييه.

وبحسب " Get French Football New" فإن ميسي غادر مران باريس سان جيرمان بعد شكواه من إصابة عضلية.

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وأوضح التقرير أن ميسي غادر المران بسبب الإصابة على عكس التقارير التي أشارت إلى دخوله في أزمة مع جالتييه.

وأشارت التقارير أن الشكوك تحوم حول جاهزية ميسي لخوض مواجهة سان جيرمان ضد رين يوم الأحد المقبل.

وأوضحت إذاعة "مونت كارلو" في وقت سابق أن ميسي في طريقه للتوصل على اتفاق حول تجديد تعاقده مع النادي الباريسي.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري مع وجود بند بأحقية التمديد لموسم جديد شرط موافقة الطرفين.

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صحيفة ماركا الإسبانية كشفت في وقت سابق عن نية نادي الهلال السعودي لتقديم عرضا من أجل ليونيل ميسي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وفقا لماركا فإن الهلال ينوي تقديم عرض مقدر بـ 220 مليون يورو سنويا من أجل التعاقد مع ميسي وهي نفس القيمة التي يحصل رونالدو عليها في النصر.

الصحيفة أشارت إلى أن الهلال سيعرض على ميسي عقد لمدة موسم واحد على عكس رونالدو الذي وقع مع النصر لمدة موسمين ونصف.

وصول رونالدو رفع من الآمال السعودية في تواجد عدد أكبر من نجوم كرة القدم العالمية في الدوري السعودي خلال الفترات المقبلة.

خورخي والد ميسي كان قد شوهد الثلاثاء الماضي في الرياض وربط البعض تواجده بالتفاوض مع الهلال من أجل احتمالية انتقال ميسي للدوري السعودي ولكن الأخبار تم نفيها وما قيل هو إن خورخي يتواجد من أجل توقيع بعد الاتفاقات التجارية.

صاحب الـ 35 عاما انضم لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الماضي وأسهم في تتويجه بالدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.

وصول رونالدو رفع من الآمال السعودية في تواجد عدد أكبر من نجوم كرة القدم العالمية في الدوري السعودي خلال الفترات المقبلة.

خورخي والد ميسي كان قد شوهد بالأمس في الرياض وربط البعض تواجده بالتفاوض مع الهلال من أجل احتمالية انتقال ميسي للدوري السعودي ولكن الأخبار تم نفيها وما قيل هو إن خورخي يتواجد من أجل توقيع بعد الاتفاقات التجارية.

وشارك ميسي مع باريس سان جيرمان في 65 مباراة وخلالهم سجل 29 هدفا وصنع 32.

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان
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