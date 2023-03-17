النصر ومنتخب السويس يكشفان لـ في الجول تفاصيل واقعة إلغاء هدف بسبب هاتف.. وشكوى مرتقبة

الجمعة، 17 مارس 2023 - 19:22

كتب : رضا السنباطي

الحكم محمد فاروق في مباراة منتخب السويس والنصر

شهدت مباراة منتخب السويس والنصر في الجولة 22 من دوري الدرجة الثانية واقعة مثيرة بسبب إلغاء الحكم محمد فاروق لهدف بعد عودته لمشاهدة اللقطة عبر أحد الهواتف المحمولة.

لقطة تسببت في حدوث الكثير من الجدل لدرجة اضطرت الحكم للخروج من المباراة وسط حماية من سلطات الأمن.

فما هي تفاصيل الواقعة التي حدثت في المباراة التي انتهت بفوز منتخب السويس بثلاثة أهداف لهدف؟

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تحدث أشرف أمين عضو مجلس إدارة منتخب السويس لـFilGoal.com قائلا: "وقتما كانت تشير النتيجة لتقدمنا بهدفين لهدف حصل نادي النصر على خطأ ولمس لاعبه الكرة باليد مسجلا هدف التعادل".

وواصل "اعترضنا وتوقفت المباراة لأكثر من 20 دقيقة واقترح أعضاء المركز الإعلامي على الحكم مشاهدة اللقطة عبر الهاتف فشاهدها الحكم وألغى الهدف".

وأكمل "اعترض مسؤولو النصر لأكثر من ربع ساعة على القرار قبل استئناف المباراة وسجلنا هدفا ثالثا وانتصرنا".

فيما تحدث أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة النصر لـFilGoal.com قائلا: "الحكم والحكم المساعد احتسبا الهدف واعترض مسؤولو منتخب السويس على القرار وهبطت بعض الجماهير لأرضية الملعب".

وأكمل "الحكم لجأ لمشاهدة اللقطة عبر الهاتف وهذا مخالف للوائح فليس هناك تقنية فيديو من الأصل، وفي النهاية تقرر إلغاء الهدف".

وأضاف "تعجبنا من القرار واعترضنا لأن هذا حقنا وما حدث مخالف للوائح، لكننا استكملنا المباراة حتى لا نتعرض لعقوبات الانسحاب وبالإضافة لتواجد الجماهير".

وأتم "غدا السبت سنتقدم بشكوى للاتحاد المصري لنطالب بحقنا في المباراة بسبب حدوث خطأ تحكيمي".

ويحتل منتخب السويس المركز الثامن في مجموعة القاهرة بـ32 نقطة فيما يأتي النصر في المركز الـ15 وقبل الأخير بـ18 نقطة.

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