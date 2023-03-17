كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك والجيش إلى نصف نهائي كأس مصر

فاز الأهلي على الترسانة في المباراة التي جمعتهما في افتتاح الدور ربع النهائي لكأس مصر في الكرة الطائرة.

وحجز الأهلي مقعده في نصف النهائي بالفوز بنتيجة 3-0 في الأشواط.

أيضا فاز الزمالك على سموحة بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط.

وفاز طلائع الجيش على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1.

وتكتمل منافسات ربع النهائي اليوم، ومباراة بتروجت أمام الطيران.

وكان الزمالك قد حصد لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر.

وحسمت أندية الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وسموحة تواجدهم في نصف نهائي بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي أمام سموحة، والزمالك أمام طلائع الجيش في نصف نهائي الدوري.

وحصد فريق رجال الأهلي لقبي كأس السوبر والبطولة العربية للأندية هذا الموسم.

وكان الاتحاد المصري قد كشف عن إقامة نصف نهائي بطولة الدوري يوم 25 من شهر مارس الجاري.