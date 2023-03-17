الدرجة الثانية – هاتف محمول يتسبب في إلغاء هدف.. وصراع محتدم على الصدارة

الجمعة، 17 مارس 2023 - 18:49

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم مباريات الجولة 22 من مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية والتي شهدت حدثا مثيرا في لقاء منتخب السويس والنصر.

ففي خلال المباراة التي انتهت بفوز منتخب السويس بثلاثة أهداف لهدف ووقتما كانت النتيجة تشير لتقدمه بهدفين لهدف أدرك النصر التعادل.

اعترض مسؤولو منتخب السويس على صحة الهدف فعاد الحكم محمد فاروق وشاهد اللقطة عبر بث مباشر عبر أحد الهواتف المحمولة وقرر إلغاء قراره والهدف.

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واعترض مسؤولو النصر ولكن في النهاية تم استئناف المباراة بتقدم منتخب السويس بهدفين لهدف وفي النهاية وسع الفارق وفاز بثلاثية.

وفي مباريات أخرى فاز السكة الحديد على وادي دجلة بثلاثة أهداف لهدف.0

وانتصر الترسانة على كهربا الإسماعيلية بهدف دون رد، وبالنتيجة ذاتها فاز بورتو السويس على المستقبل سبورت.

وفاز القناة على إيسترن كومباني بهدفين دون رد.

وانتصر زد على بتروجت بهدفين لهدف.

بتلك النتائج أصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

1 – السكة الحديد 45 نقطة

2- زد 45 نقطة

3- القناة 42 نقطة

4- وادي دجلة 41 نقطة

5- بتروجت 35 نقطة

6- الترسانة 35 نقطة

7- المصرية للاتصالات 33 نقطة

8- منتخب السويس 32 نقطة

9- العبور 30 نقطة

10- بورتو السويس 30 نقطة

11- الإنتاج الحربي 25 نقطة

12- المستقبل سبورت 23 نقطة

13- كهربا الإسماعيلية 22 نقطة

14- إيسترن كومباني 20 نقطة

15- النصر 18 نقطة

16- الإعلاميين 9 نقاط

الدرجة الثانية مجموعة القاهرة
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