تحضيرا لمواجهة زامبيا.. 5 آلاف مشجع لـ ودية المنتخب الأولمبي مع السودان

الجمعة، 17 مارس 2023 - 18:43

كتب : أحمد الخولي

احتفال لاعبي منتخب مصر الأولمبي بالهدف الأول ضد الجابون

حصل مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف متفرج لمباراة المنتخب الأولمبي ضد السودان.

ويلعب المنتخب الأولمبي ضد نظيره السوداني غدا السبت بملعب الدفاع الجوي تحضيرا لمواجهة زامبيا.

في المقابل وصلت بعثة منتخب السودان الأولمبي إلى القاهرة لخوض مواجهة نظيره المصري الودية.

أخبار متعلقة:
الخامس.. ثنائية كهربا الأولى تقوده لمعادلة ثلاثي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قائمة هولندا - كومان يستبدل طاقم حراسة فان خال.. 11 محليا و6 من الدوري الإنجليزي مؤتمر نبيل معلول: سيطرنا على مواجهة المريخ.. وهدفنا صدارة المجموعة مؤتمر جوارديولا: لست متفاجئا من عمل كومباني في بيرنلي.. ويوما ما سيدرب مانشستر سيتي

ويواصل منتخب مصر الأولمبي تحضيراته تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي وجهازه المعاون تحضيرا لمواجهتي زامبيا.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي الشهر الجاري مع زامبيا في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وعُدّل موعد اللقاء وسيقام يوم 26 مارس الجاري بدلا من يوم 27 لنفس الشهر في زامبيا بناء على طلب من الاتحاد الزامبي.

ويقام لقاء الذهاب بالقاهرة كما هو يوم 22 مارس الجاري باستاد الدفاع الجوي.

وتؤهل أمم إفريقيا أول 3 منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما يحصل المنتخب صاحب المركز الرابع على فرصة لعب الملحق.

منتخب مصر الأولمبي روجيرو ميكالي
نرشح لكم
مجموعة الأهلي - قائد الهلال: لا نفكر سوى في الانتصار أمام صنداونز مجموعة الأهلي.. مدرب الهلال: مواجهة صنداونز ليست حصاد الموسم ولكن الخامس.. ثنائية كهربا الأولى تقوده لمعادلة ثلاثي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا مؤتمر نبيل معلول: سيطرنا على مواجهة المريخ.. وهدفنا صدارة المجموعة مجموعة الزمالك – لاعب الترجي: حققنا المهم ومازال الأهم مجموعة الزمالك - خطأ ساذج وتعادل قاتل يمنح الترجي بطاقة العبور لربع النهائي تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم.. والسولية ومروان عطية في الوسط ضد القطن انتهت مجموعة الزمالك - الترجي (1) - (1) المريخ.. تعادل قاتل
أخر الأخبار
مجموعة الأهلي - قائد الهلال: لا نفكر سوى في الانتصار أمام صنداونز 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
مجموعة الأهلي.. مدرب الهلال: مواجهة صنداونز ليست حصاد الموسم ولكن 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر 25 دقيقة | رياضات أخرى
الدرجة الثانية – هاتف محمول يتسبب في إلغاء هدف.. وصراع محتدم على الصدارة 32 دقيقة | الدرجة الثانية
تحضيرا لمواجهة زامبيا.. 5 آلاف مشجع لـ ودية المنتخب الأولمبي مع السودان 38 دقيقة | الكرة المصرية
الخامس.. ثنائية كهربا الأولى تقوده لمعادلة ثلاثي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة هولندا - كومان يستبدل طاقم حراسة فان خال.. 11 محليا و6 من الدوري الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال إفريقيا - القطن (0) - (4) الأهلي.. الرااااابع من تاو ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 2 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 4 بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025