تحضيرا لمواجهة زامبيا.. 5 آلاف مشجع لـ ودية المنتخب الأولمبي مع السودان

حصل مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف متفرج لمباراة المنتخب الأولمبي ضد السودان.

ويلعب المنتخب الأولمبي ضد نظيره السوداني غدا السبت بملعب الدفاع الجوي تحضيرا لمواجهة زامبيا.

في المقابل وصلت بعثة منتخب السودان الأولمبي إلى القاهرة لخوض مواجهة نظيره المصري الودية.

ويواصل منتخب مصر الأولمبي تحضيراته تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي وجهازه المعاون تحضيرا لمواجهتي زامبيا.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي الشهر الجاري مع زامبيا في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وعُدّل موعد اللقاء وسيقام يوم 26 مارس الجاري بدلا من يوم 27 لنفس الشهر في زامبيا بناء على طلب من الاتحاد الزامبي.

ويقام لقاء الذهاب بالقاهرة كما هو يوم 22 مارس الجاري باستاد الدفاع الجوي.

وتؤهل أمم إفريقيا أول 3 منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما يحصل المنتخب صاحب المركز الرابع على فرصة لعب الملحق.